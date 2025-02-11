الثلاثاء 11 فبراير 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الفول المدمس في البيت

الفول المدمس في البيت
الفول المدمس في البيت

طريقة عمل الفول المدمس، في البيت، من تحضيرات شهر رمضان المبارك، فهو الوجبة الرئيسية لمعظم الصائمين على مائدة السحور؛ لأنه يمنح شعورا بالشبع لمدة طويلة.

طريقة عمل شوربة العدس، لأيام البرد الشديد

طريقة عمل الفراخ المشوية في فرن البوتاجاز بالأعشاب والتتبيلة السرية


يمكنك صنعه من الآن وحفظه في الفريزر، للتوفير في الوقت والجهد خلال شهر رمضان الكريم.

 

إلى جانب أن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، من الخطوات التي توفر في الميزانية، فهي أيضًا تضمن جودة مكوناته من جهة أخرى.

 

خاصةً أنه مع الارتفاع الشديد في أسعار جميع السلع، أصبح شراء الفول المدمس من المطاعم  مرهقا لميزانية البيت، ولكن تعلم طريقة عمل الفول المدمس في البيت سيوفر بشكل كبير في الميزانية.

كما أن طريقة عمل الفول المدمس؛ من الطرق سهلة التنفيذ، التي يمكن تعلمها بكل سهولة، ولا يحتاج إلى مكونات كثيرة، إلى جانب أنه سيوفر في الميزانية بكل كبير، فيمكنك عمل كمية من الفول المدمس، وحفظها في أكياس في الفريزر، خاصة أن طبق الفول المدمس بالزيت الحار، أو السمنة البلدي، يعد الوجبة المصرية الرسمية في السحور.

طريقة عمل الفول المدمس في البيت

ولكل ست بيت تبحث عن طريقة عمل الفول المدمس في البيت، تقدم الشيف ريمو خبيرة الطهي، طريقة عمل الفول المدمس في البيت، بكل سهولة.

الفول المدمس
الفول المدمس

مكونات عمل الفول المدمس

نصف كيلو فول ( حبة كبيرة فاتحة ) منقوع لمدة 6 ساعات

ثمرة جزر

ثمرة طماطم

ملىء فنجان قهوه عدس أصفر 

ليمونه كامله بدون تقطيع ( صحيحة)

 

خطوات عمل الفول المدمس

ينقى الفول جيدا، ويغسل وينقع في الماء لمدة 6 ساعات، ثم يصفى

يوضع بالدماسة، وفوقه الجزر والعدس والليمونه وماء حتى قبل اخر الدماسة بعقلتين اصبع.

يوضع على النار حتى يغلي، ثم يوضع على السخان الكهربائى، أو على شعلة البوتجاز على أقل درجه حتى ينضج.

طريقة عمل الفول المدمس في ساعتين

ونقدم الطريقة السحرية لعمل الفول المدمس في أقل من ساعتين، وبخلطة خاصة، تمنحه قواما كالجاهز، إلى جانب طعمه المميز.

طريقة الفول المدمس
طريقة الفول المدمس

المكونات والطريقة:

نصف كيلو فول تدميس بلدي مغسول ومنقوع لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 4 ساعات.
يوضع في الدماسة، ويضاف لها الماء، بحيث يعلو عنه، ويضاف له عصير ليمونة، ويرفع على النار، حتى يبدأ في الغليان.
بعد أن يغلي لمدة تصل إلى حوالي 10 دقائق، تهدأ الشعلة تماما، ثم يضاف له ربع ملعقة من البيكنج بودر، وهو سر من أسرار التسوية السريعة.
ويترك على نار هادئة جدا، مع المتابعة حتى تماما النضج، ولن يستغرق أكثر من حوالي ساعة ونصف إلى ساعتين كأقصى تقدير.
عند تمام النضج، تحضر الخلطة السرية.

 

مكونات خلطة الفول المدمس

وحتى يمكنك تناول طبق فول بطعم مميز؛ تحتاجين لخلطة الفول المدمس، التالية

ملعقتين دقيق
ملعقة كركم
ملعقة بابريكا
ملعقة معجون طماطم
القليل من الماء.

طريقة عمل خلطة الفول السرية
تخلط المكونات، التى تكون عجينة لينة.
تضاف للفول الخلطة السرية للفول، مع التقليب المستمر، حتى يتحول قوام الفول إلى غليظ نوعا ما.
ثم يرفع الفول عن النار، ويكون بذلك جاهزا للأكل.

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