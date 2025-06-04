شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي بالزي الرسمي قبل كأس العالم للأندية

الأهلي، نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا جديدة لجلسة التصوير التي أجراها لاعبو الفريق بالزي الرسمي للنادي قبل السفر للولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وظهر لاعبو الأهلي ببدلة رسمية من إنتاج إحدى شركات الملابس الراعية للنادي.

لاعبو الأهلي بالزي الرسمي

ويستعد النادي الأهلي للمشاركة ببطولة كأس العالم للأندية في الولايات المتحدة الأمريكية.

لاعبو الأهلي بالزي الرسمي

ويبدأ الأهلي معسكرًا مغلقًا ينتهى فى 10 يونيو الجارى، تتخلله مواجهة ودية مع فريق باتشوكا المكسيكى.

لاعبو الأهلي بالزي الرسمي

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي يوم الأحد المقبل، على ملعب "تشيس ستاديوم" بمدينة ميامي الأمريكية.

لاعبو الأهلي بالزي الرسمي

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (EDT)، الموافق الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

لاعبو الأهلي بالزي الرسمي

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلى، برئاسة خالد مرتجى، فى الثامنة من مساء اليوم، متجهة إلى ولاية ميامى الأمريكية، عبر رحلة طيران تستغرق قرابة 17 ساعة، تتضمن ترانزيت فى دبي ومنها إلى نيويورك لتصل إلى ميامى عصر اليوم التالى.

لاعبو الأهلي بالزي الرسمي

موعد مباراة الأهلي وانتر ميامي

ومن المقرر أن تكون مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذى يتسع لـ64 ألف مشجع، في الثامنة مساء يوم 14 يونيو بتوقيت الولايات المتحدة، الثالثة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2025

الأهلي أمام إنتر ميامي- (4 فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي أمام بالميراس - (8 مساء 19 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيو يورك.

الأهلي أمام بورتو - (5 فجر 24 يونيو بتوقيت القاهرة) - ملعب ميت لايف في نيويورك.

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