امتداد لرياحات محمد علي، خبير يونيسيف يكشف تفاصيل جديدة لمشروع النهر الصناعي بالدلتا الجديدة

الدلتا الجديدة، كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار منظمة اليونسيف لتحليل البيانات، عن تفاصيل جديدة بشأن النهر الصناعي للدلتا الجديدة، والمقارنة بين الدلتا الجديدة مع الرياحات الخارجة من قناطر الدلتا لتوزيع مياه النيل عبر دلتا النهر المنخفضة.

تفاصيل مشروع النهر الصناعي بالدلتا الجديدة

وأكد الدكتور رشاد حامد أن النهر الصناعي للدلتا الجديدة هو امتداد لمشروع محمد علي الذي بدأ بشق ترعة المحمودية عام ١٨١٧ ثم بناء قناطر الدلتا والرياحات بعد نصف قرن، مشيرًا إلى أن النهر الصناعي الجديد سيخلق توسع عمراني كما حدث في شق الريحات.

النهر الصناعي بالدلتا الجديدة، فيتو

وقال الدكتور رشاد حامد عن إنشاء مشروع الدلتا الجديدة: "منذ القرن التاسع عشر، اعتمدت مصر على سلسلة الريّاحات الخارجة من قناطر الدلتا لتوزيع مياه النيل عبر دلتا النهر المنخفضة. هذه الشبكة مكّنت من الانتقال التاريخي من نظام الحياض الفيضي الموسمي إلى الريّ الدائم، فتضاعفت الرقعة المزروعة؛ وبعد أكثر من 160 عامًا، تنشئ مصر نهر صناعي لنقل المياه خارج الدلتا إلى الصحراء الغربية ضمن مشروع الدلتا الجديدة".

وعن المقارنة بين الرياحات والنهر الصناعي، قال الدكتور رشاد حامد: "أولًا، الرياحات حين شُيِّدت قناطر الدلتا في ستينيات القرن التاسع عشر، اندفعت منها أربعة مجارٍ مائية رئيسية أُطلق عليها الرياحات، البحيري والمنوفي والتوفيقي ثم الناصري لاحقًا؛ كانت الغاية الأولى تحويل نظام الريّ من الحياض الفيضي إلى الريّ الدائم، لكن تأثيرها تجاوز الحقول ليعيد رسم الخريطة السكانية للدلتا".

تجمعات ومصانع غزل ومدن صناعية بالرياح البحري

وأضاف خبير اليونيسيف أنه "في زمن قصير، ظهر على ضفاف الرياح البحيري ميناء المحمودية، وهو تجمع تجاري حمل اسم القناة وأصبح بوابة حبوب مصر إلى الإسكندرية بفضل الهويس الذي يربط النيل بالبحر المتوسط. وعلى المسار نفسه، تضخّم دور قرية كفر الدوار بعد أن جذبت مصانع الغزل والنسج إلى ضفة القناة طلبًا لمياه التبريد والصرف، فتحولت إلى مدينة صناعية كبرى لا تزال تعتمد على مياه الرياح البحيري حتى اليوم".

أكبر نهر صناعي في مصر، فيتو



وأوضح الدكتور رشاد حامد مزايا الرياحات "في شرق الدلتا، أسهم الرياح التوفيقي في ازدهار مراكز مثل ميت غمر وأجا، وإن ظل أثره العمراني أقل من الرياحات الأخرى لأن المنطقة كانت مأهولة منذ القرون الوسطى. أما الرياح المنوفي فتكفّل بتغذية شبين الكوم وما حولها، فزاد الطلب على الخدمات والأسواق وارتبط النمو الحضري بتوالي مواسم القطن والقمح".

وعن الرياح الناصري غرب الطريق الزراعي، فقال رشاد حامد: "النمط يختلف جذريًا مع الرياح الناصري: فالقناة صُمّمت عام 1960 لشقّ الصحراء غرب الطريق الزراعي وتوطين خريجي الإصلاح الزراعي في مديرية التحرير. ومع تدفق المياه نشأت قرى النجاح وبدر وأبي النصر، ثم أُعلن سنة 1986 عن مدينة النوبارية الجديدة التي اتخذت اسم ترعة النوبارية الفرعية وجذبت مصانع التعبئة والغذاء إلى قلب الصحراء".

مصر تكرر فكرة الرياحات في النهر الصناعي للدلتا الجديدة

وأكد رشاد حامد "أذن هذه المجارى المائية لم تضمن خصوبة الأرض فحسب، بل خلقت بيئة عمرانية وصناعية ووفرت النقل والخدمات".

وعن تفاصيل الجديدة لمميزات النهر الصناعي للدلتا الجديدة، قال الدكتور رشاد حامد: "اليوم تكرر مصر الفكرة نفسها وهي استخدام جزء من مياه النيل لإنشاء عمران وزراعة معًا، لكن بأدوات هندسية مغايرة".

أعمال تنفيذ النهر الصناعي بالدلتا الجديدة، فيتو



وأوضح الدكتور رشاد حامد أن "النهر الصناعي الذي يجرى تنفيذه غرب الدلتا يبدأ بمأخذ على فرع رشيد شرق إدكو، ثم يسير ٤٢ كيلومترًا عبر ٢٦ كيلومترًا من المواسير العملاقة و١٦ كيلومترًا من قناة خرسانية مبطَّنة قبل أن يتوغل في الصحراء".

وعن وصول النهر لمدينة جريان، قال خبير اليونسيف أن المشروع "يضخُّ نحو عشرة ملايين متر مكعب من مياه النيل يوميًا، ليروى مشروع الدلتا الجديدة الزراعي الذي يتجاوز مليوني فدان ويزوّد المدينة الصحراوية التي سوف تنشأ باسم جِرْيان".

وأكد رشاد حامد أنه "إلى جانب المياه النيلية، يعتمد المشروع على خلط 7.5 مليون متر مكعب يوميًا من مياه الصرف الزراعي المُعالج بمحطة الحمّام، بالإضافة إلى آبار جوفية عميقة. ويُخطَّط للاعتماد على أنماط ري حديثة مثل التنقيط والرش، ما يحقق وفورات مائية إضافية مقارنة بالري السطحي التقليدي في الدلتا القديمة".

مزايا الرياحات والنهر الصناعي

وعن مقارنة بين الرياحات والنهر الصناعي، قال رشاد حامد: "رغم أن كليهما يهدف إلى توسيع الرقعة المزروعة، إلا أن الفروق بين الرياحات والنهر الصناعي جوهرية، فالرياحات تعتمد على الجاذبية بعد رفع المنسوب بالقناطر، بينما النهر الصناعي يعتمد على ضخ كهربائي متعدد المراحل".

القناطر الخيرية، فيتو



وأشار الدكتور رشاد حامد إلى أن "الرياحات تخدم دلتا طينية منخفضة، أما النهر الصناعي فيخترق هضاب رملية ترتفع 40 متر، والرياحات تعتمد على مياه النيل فقط، بينما النهر الصناعي يستخدم مزيجًا من مياه النيل، الصرف المعالج، والمياه الجوفية".

وتابع رشاد حامد مقارنته فقال: "الرياحات تعاني من تبخر أعلى وتسرب أقل بسبب التربة الدقيقة، بينما النهر الصناعي يقلل الفواقد بالتبطين رغم ارتفاع التبخر، والرياحات حسّنت أراضٍ قائمة وكثّفت الزراعة، أما النهر الصناعي فيستهدف استصلاح أراضٍ جديدة خارج الدلتا، والرياحات تعتمد على مستوى النيل الموسمي، بينما النهر الصناعي يعتمد على الطاقة".

وعن الأثر العمراني للنهر الصناعي، أوضح رشاد حامد "بعكس التمدّد الحضري الذي تبع الرياحات، يجيء التوسع العمراني حول النهر الصناعي مخطَّطًا منذ اللحظة الأولى، الحكومة خصصت مسار القناة ليحمل بجواره طريقًا بريًا وخط كهرباء وأليافًا ضوئية، ويرتبط مباشرة بمحور الضبعة الدولي".

تجمعات سكنية جديدة في مدينة جريان

وأشار رشاد حامد إلى أنه "داخل هذا الإطار، أعلن مطورون معماريون بالتحالف مع شركة مستقبل مصر التابعة للدولة عن مدينة جِرْيان، مساحتها ٦٫٨ ملايين متر مربع ستضم مناطق سكنية، مارينا، ومنطقة حرة، إلى جانب وحدات للإسكان المتوسط للعاملين في المشروع الزراعي المجاور. وتنشأ تجمعات سكانية أصغر على طول القناة لخدمة محطات الطاقة الشمسية ومخازن الحبوب ومراكز التعبئة التي يفترض أن تحول المحاصيل إلى قيمة مضافة قبل تصديرها".

مدينة جريان، فيتو

وقال رشاد حامد: "منذ شقّ محمد علي ترعة المحمودية عام ١٨١٧ ثم بناء قناطر الدلتا والرياحات بعد نصف قرن، ارتبط اتساع الرقعة المزروعة في مصر بتوسع عمراني تلقائي حيثما جرت المياه. مشروع النهر الصناعي يواصل هذا المسار التاريخي".

كما قال رشاد حامد: "إذا نجحت الدولة في ضبط معادلة الماء والطاقة والأرض، فقد يصبح غرب الدلتا خلال عقدين فضاءً عمرانيًا جديدًا يضاف إلى قلب وادي النيل، مثلما أضافت الرياحات قبل قرن ونصف قرى وموانئ وأسواقًا ما تزال نابضة حتى اليوم".

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