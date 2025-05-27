الفيضان يبدأ مبكرًا والمياه تصل مصر، خبير باليونسيف يكشف حجم تسريبات سد النهضة

تسريبات سد النهضة، كشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف لتحليل البيانات، أن الفاقد من المياه، من سد النهضة الإثيوبي بلغ 16 مليار متر مكعب، خلال 8 أشهر، مؤكدًا أن التحليل الرقمي والكشف الدقيق لصور الأقمار الصناعية عن سد النهضة تراجع طفيف في في مياه بحيرة سد النهضة، ما يعني أن إثيوبيا لم تصرف مياه البحيرة برغم اقتراب الفيضان.

تصريفات وفواقد المياه من سد النهضة

وأكد الدكتور رشاد حامد أن الفاقد في تسريب سد النهضة بلغ حوالي 1.7 مليار متر مكعب، كاشفًا أن إثيوبيا تواجه سيناريوهين، إما تصريف 20 مليار متر مكعب خلال يونيو، ما يعني أن الفيضان سيبدأ مبكرًا بالنسبة لمصر والسودان هذا العام، أو الإبقاء على المخزون، ما يؤدي إلى مرور كل مياه الفيضان عبر المفيضات بشكل مباشر، وكأن السد غير موجود بالنسبة لمصر والسودان.

صور الأقمار الصناعية لسد النهضة، فيتو

وقال الدكتور رشاد حامد في تحليله لتسريب وتصريفات المياه من سد النهضة: "تحليل تصريف المياه والتبخر والتسرب في سد النهضة خلال 8 أشهر، نشر د. عباس شراقي صورًا ملتقطة بالأقمار الصناعية Sentinel-2 لخزان سد النهضة الإثيوبي، الأولى بتاريخ 15 سبتمبر 2024 والثانية بتاريخ 25 مايو 2025، تظهر المقارنة البصرية أن مساحة البحيرة لم تتغير تقريبًا بين التاريخين".

تحليل دقيق لصور الأقمار الصناعية لسد النهضة

وعن تحليله الدقيق لصور الأقمار الصناعية بشأن سد النهضة، قال رشاد حامد: "للحصول على تحليل دقيق، تم إجراء فحص رقمي للصورتين باستخدام الذكاء الاصطناعي، وكانت النتائج كالتالي:

- مساحة المياه في 15 سبتمبر 2024: 213 كم².

- مساحة المياه في 25 مايو 2025: 206 كم².

تحليل بيانات صور سد النهضة، فيتو

- أي أن التراجع في المساحة بلغ حوالي 7 كم² فقط (ما يعادل 3٪ من إجمالي مساحة البحيرة).

- عند مستوى 638 مترًا، يشير هذا النقص إلى انخفاض المخزون بحوالي 2 مليار متر مكعب.

وعن إجمالي التصريف والتبخر والتسرب، قال الدكتور رشاد حامد “بناءً على ذلك، يمكن تقدير أن إجمالي التصريف من البحيرة "بحيرة سد النهضة"، بالإضافة إلى الفاقد الناتج عن التبخر والتسرب، يعادل الإيراد المائي خلال هذه الفترة مضافًا له 2 مليار متر مكعب".

تسريبات سد النهضة والسيناريوهات الإثيوبية

وأوضح رشاد حامد "إذا افترضنا أن الإيراد المائي خلال هذه الفترة يعادل متوسط الإيراد السنوي وهو 14 مليار متر مكعب، وكان معظمه خلال شهور سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2024، بينما كانت التدفقات لاحقًا ضئيلة جدًا، إذن، إجمالي التصريف والفاقد بالتبخر والتسرب = 16 مليار متر مكعب".

امتلاء بحيرة سد النهضة، فيتو

وعن تصريف المياه من سد النهضة، قال رشاد حامد: "وفقًا لمنشورات هاني إبراهيم والدكتور عباس شراقي، فإن حجم المياه التي مرّت عبر المفيض وفتحات التوربينات يُقدّر بحوالي 14 مليار متر مكعب".

أما عن التبخر، فأكد رشاد حامد أنه "وفقًا للدراسات المناخية لمنطقة بني شنقول– قمز (حيث يقع السد)، فإن متوسط معدل التبخر اليومي خلال موسم الجفاف (من أكتوبر إلى مايو) يتراوح بين 4 إلى 6 ملم كل يوم".

وقال رشاد حامد "باستخدام متوسط 5 ملم/ يوم وضربه في عدد الأيام ومساحة البحيرة، يُقدّر الفاقد بالتبخر بحوالي 0.3 مليار متر مكعب".

أما عن تسرب المياه من سد النهضة، فيقول دكتور رشاد حامد: "بطرح إجمالي التصريف والتبخر من 16 مليار متر مكعب، يكون الفاقد بالتسرب حوالي 1.7 مليار متر مكعب".

وكشف الدكتور رشاد حامد السيناريوهات المتوقعة أمام إثيوبيا، فقال: "تواجه إثيوبيا خيارين رئيسيين: الأول: تصريف 20 مليار متر مكعب خلال يونيو، مما يعني أن الفيضان سيبدأ مبكرًا بالنسبة لمصر والسودان هذا العام".

أما السيناريو الثاني أمام إثيوبيا، فأوضح الدكتور رشاد حامد قائلًا: "الإبقاء على المخزون كما هو، ما سيؤدي إلى مرور كل مياه الفيضان عبر المفيضات بشكل مباشر، وكأن السد غير موجود بالنسبة لمصر والسودان".

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