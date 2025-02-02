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وزير الري يتابع موقف الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا

اجتماع هاني سويلم
اجتماع هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، إجتماعًا لمناقشة الدراسة المقترحة لتحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا.

تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا 

وصرح الدكتور سويلم أن مجموعة قناطر الدلتا ذات أهمية خاصة حيث تُلبي احتياجات الزراعة لأكثر من ٥ مليون فدان ومياه الشرب والصناعة والنقل للوجه البحري والقاهرة الكبرى، وتضم مجموعة قناطر الدلتا (قناطر فرعى دمياط ورشيد على نهر النيل، وأفمام رياحات "البحيرى - الناصرى - المنوفى - التوفيقى"، وأفمام ترع "الاسماعيلية - الباسوسية - الشرقاوية - النجايل - ومحطة رفع ابو المنجا").

تحسين عملية التحكم في تصرفات المياه 

وأوضح أن أعمال التطوير المقترحة تهدف لتحسين عملية التحكم في تصرفات المياه المارة من خلال مجموعة قناطر الدلتا وتحقيق عدالة التوزيع لخدمة المزارعين والمنتفعين، وتحديث منظومة تشغيل بوابات القناطر وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل للأجزاء الميكانيكية من القنطرة، وتحديد وتطوير كفاءة التشغيل الحالية لبوابات القناطر ميكانيكيًا وكهربائيًا، والربط الآلى بين مجموعة قناطر الدلتا، ودراسة الحالة الإنشائية لمجموعة القناطر، وتقييم الحالة البيئية للمجموعة، ودراسة حجم الإطماءات فى بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، ودراسة مدى إمكانية الإستفادة من التصرفات المارة بالقناطر في توليد الكهرباء.

وتتضمن الدراسة عمل معاينات تفصيلية للأجزاء المدنية والكهروميكانيكية للقناطر، وتنفيذ عدد من الإختبارات، وعمل رفع مساحى لمنطقة الأمام والخلف لمجموعة القناطر ، وإنشاء نماذج هيدروليكية رياضية وطبيعية لدراسة البدائل المختلفة للوصول للتصميم النهائي للتطوير المطلوب تنفيذه، ودراسة سيناريوهات التشغيل هيدروليكيًا في حالات مختلفة وتأثيرها علي ثبات وأمان القناطر، ووضع تصور للتعامل مع الإطماءات وتحسين حجم بركة التخزين أمام مجموعة القناطر، وتصميم نظام تحكم مركزى ( منظومة سكادا ).

الجدير بالذكر أن أعمال تحديث منظومة إدارة المياه بمجموعة قناطر الدلتا تأتي ضمن مشروعات تحديث وتطوير منظومة توزيع المياه‎، ومشروعات صيانة وتأهيل منشآت الري التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك ضمن أعمال الخطة الإستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى التى تقوم الوزارة بتنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

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