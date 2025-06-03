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مدبولي يتابع الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي

اجتماع برئاسة الدكتور
اجتماع برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي الموقف التنفيذي للبنية الأساسية بمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعى، وذلك بحضور المهندسة/ صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمود سليمان، مدير المهندسين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما حضر الاجتماع اللواء طارق عرفة، مدير الأشغال بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء طارق الوشاحي، مدير المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء دكتور شريف مازق، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء مهندس خالد أحمد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والمهندسة مني رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والمهندس طارق عبدالشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه المستمر على متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات البنية الأساسية للدلتا الجديدة، خاصة أعمال التغذية الكهربائية بما يُسهم في سرعة تنفيذ هذا المشروع القومي المهم.
 

 

الخطوات التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية 

وخلال اللقاء، قدمت المهندسة/ صباح مشالي، عرضًا تفصيليا حول الخطوات التنفيذية لمشروعات التغذية الكهربائية، تلبية لمختلف الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بمشروعات الاستصلاح الزراعي التابعة لجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة".

وأشارت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى ما يتعلق بالمشروعات المرتبطة بالمصدر الشرقي لـ "فرع رشيد"، حيث أوضحت أنه تم إنشاء ثلاث محطات محولات جديدة، مستعرضة المخطط الخاص بالتغذية الكهربائية لهذه المحطات وكذا النسبة الكلية للمحطات الثلاث، لافتة إلى موقف خطوط الربط الخاصة بالمحطات ونسب تنفيذ كابلات الجهد المتوسط.

كما أشارت المهندسة/ صباح مشالي، الى مشروعات محطات الدلتا الجديدة، والتي تتضمن إنشاء خمس محطات محولات جديدة، مستعرضة مخططات المحطات ذات الأولوية في الدلتا الجديدة وخطوط ربطها، بالإضافة إلى تقييم محطات الدلتا الجديدة ومعدلات ونسب الإنجاز بكل محطة من المحطات الخمس، كما سلطت الضوء على الموقف التنفيذي لخطوط الربط لمحطات "الدلتا الجديدة".

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مشروعات الدلتا الجديدة فرع رشيد الدلتا الجديدة

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