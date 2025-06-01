الأحد 01 يونيو 2025
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أخبار مصر

أول مدينة مستدامة في "الدلتا الجديدة".. كل ما تريد معرفته عن مشروع "چريان"

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء
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شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع عقود تنفيذ مشروع "چريان" بالشراكة بين الدولة وعدد من شركات التطوير العقاري، وذلك خلال فعالية رسمية نُظمت اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لعرض تفاصيل المشروع.

وقال المهندس عمرو سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة ماونتن فيو العقارية، إن مشروع "چريان" يُعد إضافة قوية لدعم الاقتصاد الوطني من خلال مساهمته في التنمية الاقتصادية وتصدير العقار، إلى جانب تعزيز معدلات السياحة، مشيرًا إلى أن المشروع يضم نحو 35 ألف وحدة سكنية.

وأوضح أن كورنيش المشروع سيكون الأكبر في مصر، متجاوزًا كورنيش الإسكندرية، كما ستتميز المنطقة بهواء نقي نتيجة المساحات الخضراء الكبيرة التي يتضمنها المشروع.

ومن جانبه، وصف ياسين منصور، رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز، المشروع بأنه "استراتيجي وواجهة سياحية جديدة تدعم جهود الدولة في جعل مصر مقصدًا سياحيًا عالميًا"، مؤكدًا أن رؤية الشركة تركز على الاستدامة البيئية، حيث تمتلك بالم هيلز 7 فنادق حاليًا، وتعتزم إنشاء فندق جديد داخل مشروع "چريان".

وفي سياق متصل، أوضح مدير مشروع "چريان" أن اسم المشروع مستمد من "جريان النيل"، وأن المدينة ستكون مستدامة وتتكامل مع مشروع "الدلتا الجديدة"، لافتًا إلى أن المشروع يقام على مساحة 1600 فدان، منها 325 فدانًا مخصصة لـ"نيل المشروع"، في إشارة إلى تصميم يحاكي النيل داخل المشروع.
 

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مشروع چريان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء شركات التطوير العقاري ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز

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