"الذكاء الاصطناعي" يتصدر موضوعات الإنشاء في امتحان طلاب الأدبي للثانوية الأزهرية (فيديو)

عبّر عدد من طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن ارتياحهم بعد أداء امتحاني اللغة الأجنبية الثانية "الفرنسية" والإنشاء، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وتضمّن موضوعات واضحة من داخل المنهج.

وقال أحد الطلاب من لجنة معهد حلمية الزيتون بالقاهرة: "كان عندنا امتحان فرنساوي وإنشاء، والحمد لله الامتحان كان حلو، فيه شوية نقاط في القواعد كانت محتاجة تركيز، بس عمومًا كان في المتناول، وحلينا كويس الحمد لله."

آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية عن امتحانات اليوم

وأضاف آخر لـ “فيتو”: "الفرنساوي كان سهل جدًا، مفهوش مشكلة، القطعة كانت واضحة والامتحان كله من جوه المنهج، مناسب للطالب المتوسط."

وفيما يخص سؤال الإنشاء، أوضح الطلاب أن الموضوعات كانت متنوعة، وقال أحدهم: "موضوعات الإنشاء كانت عن الانحرافات الفكرية والذكاء الاصطناعي، وفيه كمان موضوع عن الجمعيات الخيرية".

وأشار بعض الطلاب إلى أن الامتحان الشفوي في القرأن الكريم والحديث جاء أيضًا بسيطًا، فقال أحدهم: "الامتحان الشفوي كان سهل والحمد لله عدّى على خير."

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية.وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى يوم الأربعاء الموافق 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى يوم الخميس الموافق 10 يوليو.

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