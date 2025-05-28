الجمعة 30 مايو 2025
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أخبار مصر

تنسيق الجامعات 2025، القائمة الكاملة للجامعات الأهلية في مصر

الجامعات الأهلية
الجامعات الأهلية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أن الجامعات الأهلية تمثل رافدًا مهمًا في منظومة التعليم العالي بمصر، وتلعب دورًا أساسيًّا في استيعاب الزيادة في الطلب على التعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات الأهلية في تقديم تعليم متميز من خلال برامج تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

تبدأ الدراسه بها العام القادم، الجامعات الأهلية الجديدة 

ووافق الرئيس السيسي علي إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وتشمل (جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية).

 

الجامعات الأهلية الحالية (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:


1. جامعة الملك سلمان الدولية.
2. جامعة العلمين الدولية.
3. جامعة الجلالة.
4. جامعة المنصورة الجديدة.
5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.
6. جامعة النيل الأهلية.
7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر. 
8. جامعة مصر للمعلوماتية.
9. جامعة حلوان الأهلية.
10. جامعة المنصورة الأهلية.
11. جامعة بنها الأهلية.
12. جامعة المنوفية الأهلية.
13. جامعة بني سويف الأهلية.
14. جامعة أسيوط الأهلية.
15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.
16. جامعة المنيا الأهلية.
17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.
18. جامعة الإسكندرية الأهلية.
19. جامعة الزقازيق الأهلية.
20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

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