الجامعات الخاصة والأهلية تفتح باب التقديم المبكر للعام الدراسي الجديد.. قائمة بالمؤسسات المعتمدة.. ووزير التعليم العالي يوجه بسرعة إعلان نتائج الامتحانات

أعلنت معظم الجامعات الأهلية والخاصة عن فتح باب التسجيل المبكر للقبول للعام الدراسي الجديد 2025/ 2026، وبدأت في تلقي طلبات الالتحاق، كما أعلنت عن قائمة مصروفاتها للعام الدراسي في مختلف الكليات.

ويبحث الكثير من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة 2025، عن أسعار ومصروفات الجامعات الخاصة، والجامعات الأهلية، لتحديد وجهة أبنائهم خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2025، وإعلان النتائج، خاصة مع فتح باب التقديم المبكر للالتحاق بالجامعات.

ويتم التقديم من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي أو عن طريق التوجه المباشر إلى مقر إدارة القبول بالجامعة والتسجيل.

وترصد بوابة فيتو خلال هذا التقرير، أرخص الجامعات الأهلية في مصر، ومصروفات كليات الجامعات الأهلية، تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور.

قائمة الجامعات الأهلية في مصر

وتنقسم الجامعات الأهلية في مصر، إلى جامعات أهلية دولية، وجامعات أهلية منبثقة عن جامعات حكومية، وجامعات أهلية ذات قوانين خاصة.

الجامعات الأهلية وتضم (20) جامعة أهلية وهي على النحو التالي:

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

إنشاء 12 جامعة أهلية جديدة

جامعة السويس الأهلية، جامعة دمنهور الأهلية، جامعة القاهرة الأهلية، جامعة عين شمس الأهلية، جامعة سوهاج الأهلية، جامعة كفر الشيخ الأهلية، جامعة الوادي الجديد الأهلية، جامعة الفيوم الأهلية، جامعة طنطا الأهلية، جامعة الأقصر الأهلية، جامعة دمياط الأهلية، جامعة مدينة السادات الأهلية.

ثالثا: جامعات أهلية ذات قوانين خاصة

وهي كالتالي:

جامعة النيل الأهلية

الجامعة الأهلية الفرنسية

جامعة مصر للمعلوماتية

الجامعة المصرية للتعليم الإلكتروني

جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل

قائمة أرخص الجامعات الأهلية في مصر 2025

أعلنت معظم الجامعات الأهلية، عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/ 2026، ونرصد أرخص الجامعات الأهلية من حيث المصروفات الدراسية وهي كالتالي:

مصروفات جامعة بنها الأهلية

الطب البشري: 120,000 جنيه سنويًا

طب الأسنان: 115,000 جنيه سنويًا

العلاج الطبيعي: 95,000 جنيه سنويًا

الهندسة: 65,000 جنيه سنويًا

علوم الحاسب: 55,000 جنيه سنويًا

الاقتصاد وإدارة الأعمال: 45,000 جنيه سنويًّا

مصروفات جامعة بني سويف الأهلية

الطب البشري 110 ألف جنيه.

طب الأسنان 90 ألف جنيه.

الصيدلة الإكلينيكية 80 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 75 ألف جنيه.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي 50 ألف جنيه.

الهندسة 60 ألف جنيه.

علوم الملاحة 50 ألف جنيه.

كلية التمريض 50 ألف جنيه.

مصروفات جامعة المنصورة الأهلية

الطب البشري 130.000 جنيه.

طب الأسنان 110.000 جنيه.

التمريض 31.000 جنيه.

الهندسة 69.000 جنيه.

الصيدلة 90.000 جنيه.

علوم وهندسة الحاسب 69.000 جنيه.

العلوم 48.000 جنيه.

الاقتصاد والعلوم الإدارية في 30 ألف جنيه

مصروفات جامعة العلمين الدولية

طب الأسنان: 118.000 جنيه.

الصيدلة (برنامج الصيدلة الإكلينيكية): 104.000 جنيه.

العلاج الطبيعي: 94.000 جنيه.

الهندسة: 76.000 جنيه.

علوم الحاسبات: 76.000 جنيه.

هندسة الحاسب: 76.000 جنيه.

الصحة العامة: 63.000 جنيه.

العلوم الأساسية: 57.000 جنيه.

الفنون والتصميم: 57.000 جنيه.

الأعمال: 54.000 جنيه.

كما أعلنت الجامعات الخاصة عن مصروفاتها للعام الجامعي الجديد 2025/2026، ويبحث أولياء أمور طلاب الثانوية العامة الآن عن أرخص الجامعات الخاصة في مصر، وأرخص مصروفات لكليات الجامعات الخاصة 2025.

مصروفات الجامعات الخاصة في مصر

يقبل الطلاب بشكل كبير على تخصصات القطاع الطبي، والكليات الطبية بالجامعات الخاصة، وبحث الطلاب عن مصروفات الجامعات الخاصة، ومصروفات كليات الجامعات الخاصة، كل كلية على حدا،ونستعرض أرخص مصروفات بالجامعات الخاصة لهذا العام 2025/ 2026.

مصروفات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

الهندسة: 70,000 جنيه

الطب البشري: 155,000 جنيه

طب الأسنان: 145,000 جنيه

العلاج الطبيعي: 95,000 جنيه

الصيدلة: 95,000 جنيه

تكنولوجيا المعلومات: 55,000 جنيه

التمريض: 50,000 جنيه

الإعلام: 55,000 جنيه

الإدارة والاقتصاد: 55,000 جنيه

التربية الخاصة: 40,000 جنيه

اللغات والترجمة: 55,000 جنيه

مصروفات جامعة فاروس 2025

الصيدلة: 98,000 جنيه.

السياحة والفنادق: 55,000 جنيه.

الهندسة: 53,000 جنيه.

مصروفات جامعة هليوبوليس 2025

الهندسة: 48,000 جنيه (بعد التخفيض 41,000 جنيه).

الصيدلة: 88,000 جنيه (بعد التخفيض 72,000 جنيه).

إدارة الأعمال والاقتصاد 53 ألف جنيه.

العلاج الطبيعي 90 ألف جنيه.

الزراعة الحيوية 42 ألف جنيه.

مصروفات الجامعة البريطانية 2025

طب الأسنان: 90,000 جنيه.

إدارة الأعمال: 60,000 جنيه.

الإعلام: 60,000 جنيه.

الهندسة: 75,000 جنيه.

الحاسب الآلي: 50,000 جنيه.

الآداب والحقوق: 57,000 جنيه.

التمريض: 20,000 جنيه.

مصروفات الجامعة الروسية

طب الأسنان: 98,750 جنيه.

الصيدلة: 94,750 جنيه.

الهندسة: 63,750 جنيه.

مصروفات جامعة 6 أكتوبر 2025

الطب البشري: 105,000 جنيه.

طب الأسنان: 95,000 جنيه.

الصيدلة: 96,500 جنيه.

الهندسة: 66,500 جنيه.

الإعلام: 50,500 جنيه.

وأعلنت الجامعة المصرية الصينية عن فتح باب التقديم للعام الجامعي 2025 /2026، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، وذلك وفقًا للقواعد المعتمدة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2024 /2025 عقب الانتهاء منها.

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