يصعب عقد صفقة معه، ترامب يصدم الرئيس الصيني بهذا التصريح

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه يكن الاحترام للرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه أكد أن التفاوض معه صعب للغاية.

الرئيس الصيني صارم للغاية

جاء ذلك في تدوينة كتبها ترامب على منصة "تروث سوشيال"، اليوم الأربعاء، قال فيها: "كنت ولا أزال، أحب الرئيس الصيني شي جين بينج، لكنه صارم للغاية ومن الصعب جدا إبرام صفقات معه".

يأتي تصريح ترامب في وقت تتصاعد فيه التوترات بين واشنطن وبكين حول قضايا اقتصادية وتجارية وعسكرية.

ويوم الاثنين الماضي، أشار البيت الأبيض إلى أنه من المرجح أن يجري ترامب ونظيره الصيني اتصالا هاتفيا، خلال الأسبوع الجاري.

مكالمة الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي

لكن وزارة الخارجية الصينية أكدت، أمس الثلاثاء، أنها لا تملك أي معلومات بشأن إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيس الصيني شي جين بينج ونظيره الأمريكي دونالد ترامب.

واتهم ترامب، الأسبوع الماضي، الصين بانتهاك الاتفاق الخاص بخفض الرسوم الجمركية الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين الطرفين.

وفي 12 مايو 2025، أقرت الولايات المتحدة الأمريكية والصين هدنة تجارية تشمل خفض واشنطن تعريفاتها الجمركية على البضائع الصينية من 145 في المئة إلى 30 في المئة، بينما خفضت الصين رسومها الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 في المئة إلى 10 في المئة، على أن تستمر تلك الهدنة لمدة 90 يوما.

أهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي

وأعلنت الحكومتان في بيان مشترك، التزامهما باتخاذ هذه الخطوات بحلول 14 مايو 2025، إدراكًا لأهمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وتأثيرها على الاقتصاد العالمي، وسعيًا نحو إقامة علاقة طويلة الأمد ومستدامة تعود بالنفع المتبادل.

وجاء الإعلان بعد مفاوضات تجارية ماراثونية في جنيف، في سويسرا، بين مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم، أشاد خلالها الجانبان بـ"تقدم ملموس".

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