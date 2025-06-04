انتهى شهر العسل بينهما، ماسك عن مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب‎: عار وشر مقيت

أكد إيلون ماسك الملياردير الأمريكي، أن مشروع قانون الضرائب وخفض الإنفاق الفيدرالي الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شرٌّ مقيت، وسيزيد من العجز الاتحادي.

وكتب رجل الأعمال: "مشروع قانون الإنفاق هذا عمل مقزز. عار على من صوتوا معه: أنتم تعلمون أنكم ارتكبتم خطأ. أنتم تدركون ذلك".

وأشار أيضًا إلى أن مشروع القانون من شأنه أن يزيد عجز الميزانية الأمريكية إلى 2.5 تريليون دولار، ويترك المواطنين الأمريكيين تحت عبء "ديون هائلة".

وجاء تعليق ماسك على المشروع عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي سرعان ما أيّدها متشددون في الحزب الجمهوري، وفقًا لوكالة "رويترز".

وكتب الملياردير ماسك في منشور على منصة إكس: "أنا آسف، لكنني لم أعد أتحمّل ذلك، مشروع قانون الإنفاق الهائل والفظيع في الكونجرس هو شرٌّ مقيت".

وأشار ماسك إلى أنه “عارٌ على أولئك الذين صوّتوا لصالحه:" تعلمون أنكم أخطأتم. أنتم تعلمون”.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون، الشهر الماضي، بفارق صوت واحد بعد أن قال مكتب الميزانية في الكونجرس إن التشريع، الذي سيمدد التخفيضات الضريبية إلى العام 2017، التي كانت أهم إجراء تشريعي حققه ترامب في ولايته الأولى، سيضيف 3.8 تريليون دولار إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.

ويهدف مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، إلى إقرار مشروع القانون شهر يوليو المقبل.

وذكر ماسك على "إكس"، أن مشروع القانون "سيزيد عجز الميزانية الهائل أصلًا إلى 2.5 تريليون دولار ويثقل كاهل المواطنين الأمريكيين بديون لا يمكن تحملها".

لكن البيت الأبيض رفض هجوم ماسك، حيثُ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في إفادة صحفية "الرئيس يعلم بالفعل موقف إيلون ماسك من مشروع القانون. وهذا لا يغير رأي الرئيس. إنه مشروع قانون هائل وجميل، وهو متمسك به".

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