مقاتل بـ 7 أرواح، التايمز ترصد معلومات جديدة عن عز الدين الحداد المرشح لقيادة حماس

عز الدين الحداد، عقب استشهاد محمد السنوار، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة، واغتيال غالبية قادة الصف الأول، باتت جميع التوقعات تشير إلي احتمالية تولي عز الدين الحداد، قيادة الحركة.

تصعيد عز الدين الحداد في صفوف حماس

وكان الاحتلال الإسرائيلي، قد اغتال في يوليو الماضي، رئيس المكتب السياسي لحماس، الشهيد إسماعيل هنية وهو في زيارة لطهران، العاصمة الإيرانية، بعدها زادت إسرائيل من حدة عمليات الاغتيال التى تستهدف قادة حماس التى طالت يحيى السنوار ومن بعدها شقيقه محمد السنوار، وبينهما صف كبير من قادة الصف الأول في حماس.

وفي يناير الماضي، عندما أطلق سراح عدد من الأسرى، كان عز الدين الحداد قد صعد في صفوف حماس بعد نجاته من 6 محاولات اغتيال، حسب ما نقلت صحيفة «تليجراف» البريطانية عن سيرته، كما تم تكليفه بإعادة بناء البنية التحتية المدنية والعسكرية لحماس خلال فترة هدوء قصيرة في الحرب مع الاحتلال.

عمل عز الدين الحداد في البداية بجهاز الأمن الداخلي لحركة حماس، جنبًا إلى جنب مع يحيى السنوار، في مطاردة الفلسطينيين المتعاونين مع إسرائيل.

كما سيطر عز الدين الحداد على المجموعة في غزة.

وأشارت مصادر استخباراتية إلى أن أبو صهيب – عز الدين الحداد-، يعد شخصية بارزة ومعروفة داخلية، ويحتجز أسرى إسرائيليين ويملك حق النقض "الفيتو" بشأن اقتراح وقف إطلاق النار الذي قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

خلال عملية طوفان الأقصى التي نفذتها القسام فى السابع من أكتوبر 2023، قاد عز الدين الحداد عملية التسلل الأولى إلى المستوطنات الواقعة بغلاف غزة، بهدف توجيه قادة حماس في الليلة السابقة لتنفيذ العملية.

عز الدين الحداد شديد الحذر ويتجنب الظهور الإعلامي

ويعرف عن عز الدين الحداد، بأنه شديد الحذر في تعاملاته، يتجنب أي ظهور علني أو إعلامي نظرًا للمكافأة المالية البالغة 750 ألف دولار المعلنة لمن يوفر معلومات عن مكان تواجده.

عز الدين الحداد، فيتو

وقالت الاستخبارات الإسرائيلية وفق ما نقل الإعلام العبري سابقًا، أن الحداد يتسم بتنقلاته المتكررة، وأنه يقتصر في علاقاته على عدد محدود من الأشخاص خارج دائرة معارفه المقربة.

ويواجه عز الدين الحداد، الذي فقد ابنه الأكبر صهيب وحفيده في غارة إسرائيلية بِيناير الماضي، وابنه الثاني في أبريل، ضغطًا هائلًا كأحد آخر القادة الميدانيين المتبقين في غزة.

ويواجه عز الدين الحداد ضغطًا شديدا لإثبات جدارته، وفقًا لمصدر أمني إقليمي، فإسرائيل قد تصعد عملياتها ضد حماس إن لم تبرم الأخيرة اتفاقًا، مستهدفة قياداتها داخل غزة وخارجها.

بينما يري مراقبون، مطلعون على مفاوضات وقف إطلاق النار، أن عز الدين الحداد هو الآن العقبة الأخيرة أمام إقرار الهدنة المحتملة.

إسرائيل حاولت اغتيال عز الدين الحداد 3 مرات

وسعت إسرائيل لاغتيال عز الدين الحداد، عقب طوفان الأقصى ثلاث مرات باءت بالفشل، بما في ذلك إرسال قوات عسكرية إلى بيت قيل إنه كان فيه ولم يعثروا على أحد هناك. وفي ليلة الهجوم على مستوطنات غلاف غزة طلب من الحداد التنسيق الأولي لعملية الاختراق وعبأ المقاتلين الذين هم تحت إمرته، وذلك حسب وثيقة تقول إسرائيل إنه تم العثور عليها.

وتحدد الوثيقة المزعومة، أن مسؤولياته في العملية كانت مهمة إعلانات وسيطرة على مناطق قرب الحدود مع غزة. وتولى عز الدين الحداد تحديدا السيطرة على قاعدة ناحال عوز العسكرية، التي قتل فيها 60 جنديا و15 إسرائيليًّا وأخذ آخرون إلى غزة.

ونقلت صحيفة "التايمز" البريطانية، عن مصادر قولها، أن عز الدين الحداد هو آخر القادة الباقين في الميدان بغزة، مما يعني أن الضغط عليه كبير. ولو لم تكن هناك صفقة، فإنه لا يريد أن يتذكر بأنه الرجل الذي أدار غزة وقد تفككت تحت السيطرة الإسرائيلية، ومن جهة أخرى، فيجب أن يظهر القيادة.

وأضافت المصادر، أن حماس يبدو أنها لا توافق على صفقة تزيد من سيطرة الاحتلال على القطاع، وفي الوقت نفسه تواصل ملاحقة قادة حماس الكبار في داخل القطاع وخارجه.

وتابعت الصحيفة البريطانية، أن الحداد يملك القول النهائي في وقف إطلاق النار في غزة، لكن مفاوضين كبارا مع الولايات المتحدة، قالوا إن محمد إسماعيل درويش، الذي حل محل المفاوضين السابقين، ووصفه المسؤولون الاستخباراتيون سابقًا بأنه شخص “غير معروف”، كان مسؤولًا عن عمليات حماس المالية التي تولد الدعم المالي.

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