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خارج الحدود

اغتيال محمد السنوار، نتنياهو يتفاخر داخل الكنيست باستهداف قائد حماس

محمد السنوار، فيتو
محمد السنوار، فيتو

اغتيال محمد السنوار، أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشكل رسمي اليوم الأربعاء، إن جيش الاحتلال اغتال قائد حركة حماس في غزة محمد السنوار.

تأكيد اغتيال محمد السنوار على لسان نتنياهو

وزعم نتنياهو خلال كلمة أمام الجلسة العامة للكنيست، "خلال 600 يوم حرب.. غيرنا فعليا وجه الشرق الأوسط، أخرجنا الإرهابيين من أرضنا، وبقوة دخلنا قطاع غزة وقضينا على عشرات الآلاف من الإرهابيين، وقضينا على محمد السنوار".

استهداف محمد السنوار في خان يونس جنوب غزة

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت أن محمد السنوار استُهدف بغارة جوية إسرائيلية في 13 مايو في خان يونس، جنوب القطاع.

ووقتها قال جيش الاحتلال، إنه نفذ ضربة استهدفت مقاتلي حماس "في مركز قيادة وتحكم... تحت الأرض أسفل المستشفى الأوروبي في خان يونس".

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اغتيال محمد السنوار نتنياهو السنوار حماس 600 يوم حرب الشرق الأوسط غزة محمد السنوار

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