آخر القادة الميدانيين ونجا من 6 محاولات اغتيال، من هو زعيم حماس الجديد

بعد استشهاد قائد الجناح العسكري لحركة حماس في قطاع غزة محمد السنوار، اتجهت الأنظار إلى من يخلفه، حيث يعتقد أن عز الدين الحداد الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، هو خليفته.

نجاة عز الدين الحداد من 6 محاولات اغتيال

في يناير الماضي وأثناء الهدنة وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، كان الحداد ارتقى في صفوف حماس بعد نجاته من ست محاولات اغتيال، وقيل إنه كُلِّف بإعادة بناء بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال فترة هدوء قصيرة في الحرب مع الاحتلال، وفق ما أفادت صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ومن بين مهامه الأخرى ضمان سلاسة عملية تسليم الأسرى، وفقًا للتقارير آنذاك.

وبحسب شبكة «العربية»، عمل في البداية في الأمن الداخلي، إلى جانب يحيى السنوار في مطاردة الفلسطينيين المتعاونين مع الاحتلال، كما سيطر الحداد على المجموعة في غزة.

في حين أكدت مصادر استخباراتية أن الرجل المعروف محليا باسم أبو صهيب يحتجز أسرى إسرائيليين، ويملك حق النقض أي "الفيتو" على اقتراح وقف إطلاق النار، الذي قدمه مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف.

نسّق عملية التسلسل في 7 أكتوبر

في السابع من أكتوبر 2023، كُلِّف الحداد بتنسيق عملية التسلل الأولى إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث حشد القادة تحت إمرته في الليلة السابقة من أجل تلقي التعليمات لتنفيذ الهجوم.

إلى ذلك، عرف الحداد بحذره الشديد في اتصالاته، متجنبًا الظهور علنًا أو في وسائل الإعلام، لاسيما مع وجود مكافأة قدرها 750 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عن مكانه.

فيما أفادت الاستخبارات الإسرائيلية أن الحداد يغير مكانه باستمرار، ولا يثق إلا بقلة قليلة من الأشخاص خارج دائرته المقربة.

آخر القادة الميدانيين في حماس

كذلك يعد الحداد الذي استشهد ابنه الأكبر، صهيب، وحفيده في غارة إسرائيلية في يناير من العام الماضي، وابنه الثاني في أبريل من هذا العام. أحد آخر القادة المتبقين والوحيدين في الميدان بغزة، مما يعني أن الضغط الذي يتعرض له هائل.

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