قيادي بحماس يكشف مدة التخطيط لطوفان الأقصى ودور السنوار

تحدث رئيس الدائرة السياسية لحركة حماس الدكتور باسم نعيم، خلال برنامج “شاهد على العصر”، عن أول لقاء جمعه برئيس المكتب السياسي للحركة الشهيد يحيى السنوار، والذي كان عقب خروجه من السجن عام 2011 في صفقة "وفاء الأحرار".

قيادي بحماس يكشف صفات للسنوار

ووصف باسم نعيم عن السنوار بأنه كان مقاتلا شرسا مع الإسرائيليين لطيفا مع إخوانه وحريصا على علاقات طيبة معهم.

وأضاف نعيم: أن السنوار كان واسع الثقافة وعميق التدين، وكان يحمل بكالوريوس في اللغة العربية وبكالوريوس في الأدب العبري، واستغل فترة سجنه (22 عاما) للقراءة والاطلاع على كل ما يقع بين يديه من مؤلفات سواء بالعربية أو بالعبرية.

التخطيط لعملية طوفان الأقصى

وأوضح نعيم خلال البرنامج أن رؤية السنوار تشير إلى أن العمل الحكومي يجب أن يصبح أحد ملفات المكتب السياسي للحركة وليس همه الأكبر، كما يقول نعيم، والذي يوضح أن حماس سلمت الحكومة في 2014 من أجل التفرغ للمشروع، لكنها فشلت، لأن "حكومة الوحدة الوطنية لم تصبح واقعا في قطاع غزة".

وواصل نعيم حديثه عن السنوار قائلا: أنه كان يتمتع بقدرة غير عادية على احترام الآخر حتى لو كان مختلفا معه سياسيا واجتماعيا، ومن الأمثلة التي يذكرها نعيم في شهادته أنه كان يشيد بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وتمنى في أحد المجالس لو يكون عناصر التنظيم ضمن كوادر حماس.

وأوضح باسم نعيم أن التخطيط لعملية طوفان الأقصى استغرق سنوات عديدة.

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