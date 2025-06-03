أخبار الرياضة اليوم: الزمالك يخاطب اتحاد الكرة بشأن زيزو، وخبير لوائح يحسم الجدل بشأن انتقال اللاعب، الأهلي يعلن تعاقده مع محمد علي بن رمضان،

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن النادي الأهلي رسميا عن تعاقده مع خط الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، لاعب فرينكافورسي المجرى، للانضمام إلى صفوف المارد الأحمر.

حرص حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على تقديم واجب العزاء لـ عمرو الجنايني، عضو لجنة التخطيط والتطوير بالنادي، في وفاة والدته.

أعرب الإسباني سيرجيو بوسكيتس، لاعب فريق برشلونة السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، عن تقديره الكبير للنادي الأهلي، وذلك قبل مواجهة الفريقين في افتتاح كأس العالم للأندية.

زيزو، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل الواسع، حول مدى قانونية قيد النادي الأهلي، لاعبه الجديد أحمد مصطفى زيزو في قائمة الفريق الأول، عقب انتهاء مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المحدد له مساء الخميس المقبل 5 يونيو الجاري.

قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر هي حدث كبير، ومواجهة مهمة جدًا للفريق الأبيض.

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن رحيل أحد لاعبي الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أطلق النادي الأهلي سيشن بدلة كأس العالم للأندية بحضور عدد من لاعبي الفريق عبر منصاته الرسمية، وذلك قبل سفر البعثة غد الأربعاء، لخوض منافسات كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

قال مصدر داخل الأهلي إن أحمد سيد زيزو سيسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية صباح أول أيام عيد الأضحى الموافق يوم الجمعة 6 يونيو للحاق ببعثة القلعة الحمراء المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر أن تقام في أمريكا خلال شهر يونيو الجاري.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خوسيه ريبييرو على ملامح قائمة القلعة الحمراء المشاركة في خوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أمريكا خلال شهر يونيو الجاري.

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك، خطابا رسميا لنظيره في اتحاد الكرة، بخصوص لاعبه أحمد سيد زيزو.

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