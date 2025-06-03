ليفربول يعلن رسميا عن رحيل لاعب جديد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي رسميًا، اليوم الثلاثاء، عن رحيل أحد لاعبي الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأنهى فريق ليفربول الموسم الماضي، محققا لقب البريميرليج، للمرة رقم 20 في تاريخه.

ليفربول يعلن رحيل كيليهير

وأعلن ليفربول في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، رحيل حارسه الأيرلندي كويمين كيليهير بشكل نهائي إلى صفوف برينتفورد.

وأنهى كيليهير مسيرته مع ليفربول، والتي استمرت 10 سنوات، حقق خلالها العديد من البطولات المحلية والقارية.

أرقام كيليهير مع ليفربول

وشارك كيليهير، في 67 مباراة مع ليفربول، وحقق سبعة ألقاب متمثلة في الدوري الإنجليزي مرتين، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة مرتين، وكأس السوبر الأوروبي.

ويعدي كيليهير، ثاني الراحلين عن ليفربول هذا الصيف، بعد الدولي الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد، الذي انضم رسميًا لصفوف ريال مدريد.

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