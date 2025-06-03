أيمن الرمادي: استمتعت بتدريب شيكابالا والسعيد وأتمنى التوفيق في مباراة بيراميدز

قال أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر هي حدث كبير، ومواجهة مهمة جدًا للفريق الأبيض.

مباراة الزمالك وبيراميدز

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل اللقاء: "الزمالك وصل لحالة جيدة قبل المباراة رغم تولي الجهاز الفني المسؤولية الفنية منذ ثلاثة أسابيع وأيام قليلة، وأشكر اللاعبين شكرًا عميقًا على تركيزهم، وتعاملت مع لاعبين رائعين، وبمنتهى الصراحة لم أكن أتخيل أنهم في وقت قصير سيعرفون ملامح أسلوب اللعب الذي أعتمد عليه، وهذا أمر جيد جدًا".

وتابع أيمن الرمادي قائلًا: "كل ما أرجوه أن يحالفنا التوفيق في المباراة المقبلة لأن هذه ستكون خطوة كبيرة جدًا لإسعاد الملايين من جماهير الزمالك، وأجدد شكري للاعبي الفريق خاصة اللاعبين الكبار أمثال شيكابالا وعمر جابر وعبد الله السعيد الذين ساعدوني كثيرًا وسعدت بالعمل معهم، وأستمتع بالعمل معهم وبأفكارهم".

وواصل المدير الفني: "أمتلك فريقًا مجتهدًا جدًا، وكل ما أُثير في الفترة الماضية كان زوبعة في فنجان، لأن الفريق يضم مجموعة مميزة من اللاعبين، وأنا محظوظ بالعمل مع لاعبي الزمالك، والفريق قد يكون في حاجة إلى 3 أو 4 لاعبين على أقصى تقدير، والزمالك يضم قائمة مميزة وأريد اللاعبين أن يثقوا في أنفسهم، ويلعبوا بشجاعة، وكل ما أطلبه منهم هو أن يكون لديهم ثقة في أنفسهم".



وأضاف: "قبل أن أعمل في الزمالك كان تقديري للاعبي الفريق مختلفًا عن تقديري لهم بعد العمل معهم، بسبب ما يتردد عن الفريق والقائمة، ولكن بعد العمل معهم وجدت أنهم نخبة اللاعبين في مصر، وهم الأفضل وسيُثبتون ذلك يومًا بعد يوم، وهناك من يُقلل من أداء الفريق، وسيُثبتون في لقاء بيراميدز أنهم ذو كفاءة كبيرة، ويستطيعون في المواقف الكبيرة أن يُثبتوا أنهم لاعبون كبار، وتقديري لهم قبل العمل معهم مختلف تمامًا عن تقديري لهم بعد تولي قيادة الفريق، وبعد العمل معهم علمت القدرات الحقيقية لكل لاعب وقيمتهم الفنية، وهؤلاء اللاعبون تعرضوا للظلم فيما نُسب إليهم لأنهم ملتزمون جدًا ومحترفون ويحبون النادي ويخلصون له، وعملت معهم في ظروف قاسية جدًا، وظهر معدنهم الأصلي في كل تدريب، وأريدهم أن يلعبوا بتحرر وبحرية، وأي نتيجة إيجابية بسبب كفاءة اللاعبين وإجادتهم، لأنهم لاعبون رائعون".

وتحدث الرمادي عن انتظام الزمالك في معسكر مبكر قبل لقاء بيراميدز قائلًا: "فضلنا الانتظام في معسكر كي نكون قريبين من بعض ونقرأ أفكار بعض، خاصة وأن فترات التدريب قصيرة جدًا، والوقت عملية مميتة، والمعسكر بالنسبة لنا مهم جدًا".

وفيما يخص اللاعبين المصابين قال: "إذا بحثنا على جوجل عن أكثر سؤال تم توجيهه لمدير فني في تاريخ الكرة العالمية والمصرية سيكون السؤال الذي تم توجيهه لي عن المصابين في النادي، وهذا السؤال تكرر بصورة كبيرة، والمشكلة تكمن في مدى جاهزية اللاعبين العائدين من الإصابة وقدرتهم على المشاركة في المباريات، وأي لاعب بالفريق قادر على سد الفراغ، وقد يكون اللاعب المصاب تماثل للشفاء من الإصابة لكنه غير جاهز فنيًا، وسيتم تقدير مدى جاهزيتهم للقاء المقبل".

وأضاف المدير الفني: "أركز مع فريقي بغض النظر عن المنافس، ومباراة نهائي الكأس ليست مواجهة سهلة، واهتمامي الأكبر مع فريقي، ونحترم فريق بيراميدز وقدراته".

واختتم أيمن الرمادي تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن يحالفني التوفيق في لقاء بيراميدز في وجود أعداد كبيرة من الجماهير، وكما قلت جمهور الزمالك هم الحلقة الأقوى ونحتاجهم جدًا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر، ونتمنى إسعادهم في اللقاء".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر

يستعد الفريقان للقائهما المنتظر والمرتقب الخميس المقبل في نهائي كأس مصر موسم "2024-2025" على ستاد القاهرة الدولي.

وفي السطور التالية نستعرض تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز في جميع البطولات قبل قمة الخميس في نهائي كأس مصر.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

تواجه الزمالك وبيراميدز في 22 مباراة في جميع البطولات، استطاع الأبيض الفوز في 12 لقاء، فيما انتصر بيراميدز في 4 مباريات، وحسم التعادل 6 مباريات.

وسجل لاعبو الزمالك 47، فيما سجل بيراميدز 33 هدفا.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

وقرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز في الثامنة والنصف مساء الخميس المقبل 5 يونيو وذلك بدلًا من إقامتها في الثامنة مساء لتزامن ذلك مع موعد الإفطار يوم وقفة عرفات.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورت 1 مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر.

تأهل الزمالك وبيراميدز الي نهائي كاس مصر

وتأهل فريق الزمالك إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

مباراة الزمالك ضد بيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة الخميس القادم نهائي مكرر بين الفريقين لنهائي نسخة 2018–2019 والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة

يأمل بيراميدز في حصد ثاني بطولة لكأس مصر في تاريخه والدفاع عن اللقب الذي توج به النسخة الماضية.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

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