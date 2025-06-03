شاهد جلسة تصوير لاعبي الأهلي ببدلة كأس العالم للأندية (صور)

أطلق النادي الأهلي سيشن بدلة كأس العالم للأندية بحضور عدد من لاعبي الفريق عبر منصاته الرسمية، وذلك قبل سفر البعثة غد الأربعاء، لخوض منافسات كأس العالم للأندية التى تقام خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.



ويخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

بداية مشوار الأهلي بكأس العالم للأندية

يفتتح فريق الأهلي مشاركته فى كأس العالم للأندية 2025 بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب الأرض والجمهور ثم بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات.



ويقع الأهلي في المجموعة الأولى التي تضم كلا من: إنتر ميامي الأمريكي بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامى الأمريكى فى كأس العالم للأندية

مباراة الافتتاح لكأس العالم للأندية 2025 بين الأهلي وإنتر ميامي على ملعب هارد روك والذي يتسع لـ64 ألف مشجع تقام فى الساعة 8:00 مساء 14 يونيو الجاري بتوقيت الولايات المتحدة، الرابعة فجر 15 يونيو بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية

الأهلي ضد إنتر ميامي- الأحد 15 يونيو(3 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب هارد روك في ميامي.

الأهلي ضد بالميراس - الخميس 19 يونيو (7 مساء بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

الأهلي ضد بورتو- الثلاثاء 24 يونيو (4 فجرا بتوقيت القاهرة) - ملعب ميتلايف في نيويورك.

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