لاعبة الأهلي تجري جراحة بالغضروف الخلفي للكتف

أجرت فرح حازم، لاعبة الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، عملية جراحية خلال الساعات الماضية، بعد إصابتها بقطع بالغضروف ‏الخلفي للكتف، وهي الإصابة التي عانت بسببها خلال الفترة الماضية‎.‎

وأكد الجهاز الطبي للفريق حاجة اللاعبة للحصول على راحة طويلة بعد الإصابة ثم تعود بعد ذلك للمشاركة في التدريبات، ‏عقب اجتياز فترة العلاج الطبيعي والتأهيل البدني‎.‎

وحرص الجهاز الفني، بقيادة الكابتن محمد عادل، ولاعبات الفريق، على الاتصال باللاعبة للاطمئنان عليها عقب إجرائها العملية ‏الجراحية، والتأكيد على ثقة الجميع بقدرتها على العودة بأسرع وقت.‏

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