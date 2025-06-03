أضرار الاستحمام بالماء الساخن فى الصيف، الاستحمام بالماء الساخن من الأمور المستحبة لبعض الأشخاص سواء فى الشتاء أو الصيف.

وأضرار الاستحمام بالماء الساخن فى الصيف، عديدة لارتفاع حرارة الطقس، وللأسف يفضلها البعض رغم تحذيرات الأطباء.

ويقول الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة والكبد: إن الاستحمام هو من العادات اليومية الأساسية للحفاظ على النظافة الشخصية والشعور بالانتعاش، خاصة في فصل الصيف، حيث تزداد درجات الحرارة والتعرق، ومع أن البعض يفضلون الاستحمام بالماء الساخن حتى في الأجواء الحارة، إلا أن لذلك آثارا سلبية قد لا يدركها الكثيرون.

أضرار الاستحمام بالماء الساخن فى الصيف، فيتو

أضرار الاستحمام بالماء الساخن فى الصيف

وأضاف خليل أن من أضرار الاستحمام بالماء الساخن فى الصيف:

عند الاستحمام بالماء الساخن في الأجواء الحارة، يتعرض الجسم لارتفاع إضافي في درجة حرارته، مما يؤدي إلى شعور بالإرهاق والدوخة، فبدلا من أن يعمل الاستحمام على التبريد، يتسبب الماء الساخن في إجهاد الجهاز الحراري للجسم، مما قد يؤدي في بعض الحالات إلى اضطراب التوازن الحراري أو حتى الإصابة بضربة شمس في حال التعرض للشمس بعد الاستحمام مباشرة.

يعد جفاف الجلد من أبرز الأضرار الناتجة عن الإستحمام بالماء الساخن، خاصة في فصل الصيف حيث يفقد الجسم الكثير من الماء بسبب التعرق، فالماء الساخن يزيل الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة للحفاظ على رطوبتها، مما يؤدي إلى تقشر الجلد وتهيجه، وقد يلاحظ البعض احمرارا أو حكة بعد الاستحمام، خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض جلدية مثل الأكزيما أو الصدفية.

يسبب الماء الساخن توسعًا في الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم مؤقتا، هذا الانخفاض قد يسبب شعورا بالدوخة أو حتى الإغماء، خاصة عند الانتقال المفاجئ من وضع الجلوس أو الاستلقاء إلى الوقوف.

في الصيف، يكون الجسم بالفعل في حالة مقاومة للحرارة العالية، وإضافة تأثير الماء الساخن قد يفاقم الحالة ويزيد من الشعور بالإجهاد.

على عكس ما يظنه البعض، فإن الإستحمام بالماء الساخن في الصيف لا يؤدي إلى انتعاش طويل الأمد، بل يرفع حرارة الجسم مؤقتا؛ مما يحفز الغدد العرقية على إفراز العرق بعد الخروج من الحمام، وهذا يجعل الشخص يشعر بعدم الراحة، وقد يضطر للاستحمام مرة أخرى خلال وقت قصير.

الماء الساخن لا يضر فقط الجلد، بل يؤثر أيضا على الشعر وفروة الرأس، حيث يضعف بصيلات الشعر ويزيد من جفاف الشعر وتقصفه، كما قد يؤدي إلى تهيج فروة الرأس وتفاقم مشاكل مثل القشرة، وفي الصيف، حيث يحتاج الشعر إلى حماية من الشمس والتعرق، فإن الاستحمام بالماء الساخن قد يزيد من ضعفه.

يعتقد البعض أن الحمام الساخن يساعد على النوم، لكن في الصيف يمكن أن يكون له تأثير عكسي. فارتفاع حرارة الجسم بعد الاستحمام يؤدي إلى اضطراب في دورة النوم الطبيعية، خاصة إذا كان الحمام في وقت متأخر من الليل، والنوم يحتاج إلى تبريد الجسم، والماء الساخن يعاكس هذه الآلية البيولوجية.

نصائح للاستحمام الصحي في الصيف

وتابع، أن هناك بعض النصائح للاستحمام الصحى فى الصبف، منها:

استخدام الماء الفاتر أو البارد، ويساعد في تبريد الجسم وتهدئة الأعصاب، دون التأثير السلبي على الجلد.

تجنب الاستحمام الطويل:ط، حتى وإن كان بالماء البارد، فالبقاء لفترة طويلة تحت الماء قد يسبب جفاف الجلد.

الترطيب بعد الاستحمام، استخدم كريم مرطب لحماية البشرة من الجفاف.

عدم استخدام الماء الساخن على الوجه والشعر، لتقليل احتمالية الجفاف والتهيج.

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