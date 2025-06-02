أضرار الإفراط في تناول الحبهان، أبرزها حرقة المعدة وتغيير الهرمونات، وأخطرها الإجهاض

أضرار الحبهان، الحبهان من الأعشاب العطرية الشهيرة التى لها نكهة مميزة تجعلها أساسية فى الطهى وفى عمل القهوة وله عشاق كثيرون وكان يستخدم في الطب القديم.

وأضرار الحبهان عديدة رغم فوائده العظيمة فى حال تناوله باعتدال، بينما الإفراط في تناوله يسبب مخاطر عديدة.

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية: إن الحبهان، المعروف أيضا بالهيل، هو أحد أشهر التوابل المستخدمة في المطبخ العربي والشرقي، وله طعم مميز ونكهة عطرية فريدة، ويستخدم في إعداد القهوة، الحلويات، والأطعمة المختلفة، كما يعرف بفوائده الصحية المتعددة مثل تحسين الهضم وإنعاش النفس، لكن، وكما هو الحال مع معظم الأعشاب الطبيعية، فإن الإفراط في تناوله أو استخدامه بطرق غير صحيحة قد يؤدي إلى آثار جانبية وأضرار صحية، بعضها قد يكون خطيرا.

أضرار الحبهان، فيتو

أضرار الحبهان على الصحة

وأضافت مرام، أن من أضرار الحبهان فى حال الإفراط في تناوله:

الإفراط في تناوله قد يؤدي إلى نتائج عكسية، منها تهيج بطانة المعدة، خاصة عند تناوله بكميات كبيرة أو على معدة فارغة، الغازات والانتفاخ بعد تناول كميات كبيرة من الحبهان، الإسهال أو اضطرابات معوية.

أظهرت بعض الدراسات أن الإفراط في تناول الحبهان قد يؤثر على وظائف الكلى، ومن أبرز الأضرار المحتملة زيادة العبء على الكلى بسبب احتوائه على زيوت طيارة ومركبات معقدة، وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي استخدام الحبهان إلى تحفيز تحرك حصى الكلى، مما يسبب ألما شديدا، وقد يتفاعل الحبهان مع بعض الأدوية المدرة للبول أو أدوية ضغط الدم التي تعتمد على الكلى.

من الأضرار المحتملة للحبهان ظهور ردود فعل تحسسية لدى بعض الأشخاص، مثل طفح جلدي أو حكة، وتورم في الفم أو الشفتين أو الحلق، وضيق في التنفس أو الربو في حالات نادرة، وتكون هذه الأعراض أكثر شيوعا عند الأشخاص الذين لديهم حساسية من التوابل الأخرى مثل القرفة أو الزنجبيل.

رغم أن الحبهان يستخدم تقليديا لتهدئة المعدة عند الحوامل، إلا أنه قد يؤدي إلى تقلصات في الرحم مما يزيد من خطر الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل، وغير آمن بجرعات عالية أثناء الحمل.

الحبهان يحتوي على مركبات قد تتفاعل مع بعض الأدوية، مثل أدوية ضغط الدم، ومضادات التخثر حيث يزيد الحبهان من خطر النزيف، وقد يؤثر على مفعول المهدئات أو مضادات الاكتئاب.

يؤثر على التوازن الهرموني في الجسم، خاصة لدى النساء، ومن الأضرار المحتملة تغيير في الدورة الشهرية، واضطرابات هرمونية لدى من يعانين من تكيس المبايض أو مشاكل الغدة الدرقية.

أضرار الحبهان عند الإفراط في تناوله

وتابعت: تتفاقم أضرار الحبهان عند الإفراط في تناوله، أي أكثر من 2-3 جرامات يوميا، وتشمل:

أرق واضطراب النوم، بسبب خصائصه المنبهة.

خفقان القلب.

جفاف الفم أو الإحساس بالمرارة.

الفئات الأكثر عرضة للمخاطر عند تناول الحبهان

وأوضحت الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، أنه رغم أن الحبهان يحتوي على فوائد صحية عديدة، إلا أن الاعتدال في استخدامه هو المفتاح، ولا توجد مشكلة من استخدامه كمنكه في الطعام أو القهوة، ولكن يجب الحذر عند استهلاكه بكميات كبيرة أو بشكل منتظم على هيئة مكملات أو زيوت مركزة، ومن الفئات الأكثر عرضة للأضرار:

الحوامل والمرضعات

مرضى الكلى والكبد

مرضى الضغط والسكري

الأشخاص الذين يتناولون أدوية منتظمة

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