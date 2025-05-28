نصائح للحماية من الجفاف، خلال صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

نصائح للحماية من الجفاف، خلال الصيام، يعد صيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من العبادات المستحبة التي يحرص عليها المسلمون، لما لها من فضل عظيم وأجر كبير، وخصوصًا يوم عرفة، الذي يُعدّ من أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى.

لكن في ظل ارتفاع درجات الحرارة في العديد من المناطق خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر الإصابة بالجفاف، لا سيما خلال الصيام الذي يمتد لساعات طويلة دون طعام أو شراب.

أشارت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن الجفاف لا يؤثر فقط على القدرة البدنية، بل يمتد تأثيره ليشمل التركيز الذهني، والصحة العامة، وقد يتسبب في مضاعفات صحية لدى بعض الفئات، مثل كبار السن، والأطفال، والحوامل، ومرضى السكري.

نصائح لصيام صحي بدون جفاف

لذا من الضروري اتباع مجموعة من النصائح والإرشادات الوقائية التي تحافظ على توازن السوائل في الجسم وتقلّل من احتمالية الإصابة بالجفاف أثناء صيام هذه الأيام المباركة.

أولًا: أهمية الترطيب قبل بدء الصيام

أحد أهم مفاتيح الوقاية من الجفاف هو الاستعداد الجيّد قبل بدء ساعات الصيام. ويبدأ ذلك منذ لحظة الإفطار في اليوم السابق، إذ يجب على الصائم:

شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور، بما يعادل 2 إلى 3 لترات يوميًا حسب طبيعة الجسم ودرجة الحرارة.

توزيع شرب الماء على فترات، وتجنّب شرب كميات كبيرة دفعة واحدة، لأن ذلك يؤدي إلى طرح الماء خارج الجسم سريعًا دون استفادة كافية منه.

تجنّب المشروبات المدرة للبول مثل الشاي والقهوة بكميات كبيرة، لأنها تساهم في فقدان السوائل من الجسم.

تناول الفواكه الغنية بالماء مثل البطيخ، الشمام، الخيار، والبرتقال، والتي تساعد في ترطيب الجسم لفترة أطول.

ثانيًا: وجبة السحور ودورها في الوقاية من الجفاف

نصائح لصيام صحي، فيتو

تعتبر وجبة السحور خط الدفاع الأول ضد الجفاف خلال النهار، وينصح أن تكون متوازنة وغنية بالعناصر التي تساعد الجسم على الاحتفاظ بالماء.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الشوفان والحبوب الكاملة، لأنها تمتص الماء وتُبقي الجسم رطبًا لفترة أطول.

الابتعاد عن الأطعمة المالحة كالمخللات والجبن المالح، لأنها تزيد من حاجة الجسم إلى الماء.

إدخال الزبادي أو اللبن في السحور، لما لهما من قدرة على ترطيب الجسم وتهدئة المعدة.

تأخير السحور قدر الإمكان لتقليل عدد ساعات الصيام.

ثالثًا: إدارة النشاط البدني خلال النهار

من المهم تقنين النشاط البدني خلال ساعات الصيام لتقليل فقدان السوائل. ومن النصائح المهمة في هذا الجانب:

تجنّب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وخصوصًا خلال فترة الظهيرة.

الراحة في أماكن باردة أو مظلّلة لتقليل التعرق وفقدان السوائل.

تأجيل أي أنشطة بدنية مرهقة إلى ما بعد الإفطار، كالمشي أو التمارين الرياضية.

الالتزام بالملابس القطنية الفاتحة التي تساعد على تهوية الجسم وتقليل التعرق.

رابعًا: مراقبة أعراض الجفاف

نصائح لصيام بدون جفاف، فيتو

يجب على الصائم أن يكون واعيًا بالأعراض المبكرة للجفاف حتى يتمكن من تداركها مبكرًا. وتشمل هذه الأعراض:

جفاف في الفم والشفاه.

شعور بالعطش الشديد.

صداع أو دوخة.

قلة التبول أو تغيّر لونه إلى أصفر داكن.

تسارع ضربات القلب أو الشعور بالإرهاق غير المبرر.

إذا لاحظ الصائم أيا من هذه الأعراض، يجب عليه كسر صيامه إذا دعت الحاجة حفاظًا على صحته، فالدين يسر، والله لا يُكلّف نفسًا إلا وسعها.

خامسًا: نصائح خاصة لبعض الفئات

1. كبار السن:

ينخفض شعور العطش مع التقدّم في العمر، لذلك يجب مراقبة كمية السوائل المتناولة، وتقديم الفواكه والسوائل بشكل منتظم بين الإفطار والسحور.

2. النساء الحوامل والمرضعات:

يُفضّل استشارة الطبيب قبل الصيام، وتقييم الحالة الصحية ومدى إمكانية الصيام دون الإضرار بالجنين أو الرضيع.

3. المرضى المزمنون:

مرضى السكري، ضغط الدم، أو الكلى يجب أن يستشيروا الطبيب، حيث قد يكون الصيام خطرًا عليهم في بعض الحالات، خصوصًا إذا كانوا بحاجة لتناول الدواء بانتظام أو يعانون من مشكلات في التوازن المائي.

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