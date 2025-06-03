الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية

تدفق الأقماح المحلية
تدفق الأقماح المحلية لتصل 590 الف طن بالصوامع

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية محصول القمح، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الإستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

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إجمالى ما ورد من الأقماح 

ومن جانبه، أكد المهندس عبد الكريم عوض الله  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، أن ما تم توريده أمس من الأقماح بلغ ١٢٣٨ طنا و٤١٧ كيلو ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن ٥٩٠٥٨٤ طنا و٢٩٦ كيلو جراما إلي مواقع التخزين بنطاق المحافظة. 

وأضاف وكيل وزارة التموين أهمية الالتزام بالضوابط الخاصة بنقل الأقماح المحلية من مواقع التجميع إلي المواقع التخزينية ومنها انه يتم إثبات حركة الأقماح المحلية المنقولة يوميًا في سجل حركة مركز التجميع والمعتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة مع إثبات هذه الكمية المنقولة بسجل حركة الصومعة المنقول اليها.

وتتحمل الهيئة العامة للسلع التموينية تكلفة نولون نقل الأقماح من الشون المطابقة للمواصفات والتي تستخدم مراكز التجميع إلى الصوامع التي يتم التخزين بها وذلك وفقًا لمحاضر التسليم الصادرة من مديريات التموين والمعتمدة من مدير  المديرية وطبقًا لفئات النقل المعتمدة من الهيئة العامة للسلع التموينية.

بينما أضاف المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة أن الحقول الإرشادية التابعة لمشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعية تبلغ 429 فدان فى 47 تجميعة بمراكز ( الزقازيق، القنايات، ههيا، الابراهيمية، ابو حماد، ديرب نجم، الحسينية، كفر صقر ) 

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وأوضح أن الأصناف الموصى بزراعتها فى الوجه البحرى تبعًا للسياسة الصنفية لمحصول القمح من قسم بحوث القمح ومعهد بحوث المحاصيل الحقلية هى (  مصر 3، مصر 4، سخا 95، جيزة 171، سدس 14، سدس 15، سخا 96) حيث تعتبر تلك الأصناف ذات انتاجية عالية ومقاومة للأمراض والآفات وخاصة الأصداء.

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