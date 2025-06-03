قبل عيد الأضحى، تحرير 175 محضرا ضد منشآت غذائية وصناعية بالشرقية

شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات.

مراجعة صلاحية الأدوية

كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي.

المهندس ماهر الشناف

وبدوره كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام عن تنسيق إدارة البيئة مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام للتفتيش على (122) منشأة غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل البان - محلات جزارة ) وكذلك 8 منشآت صناعية ( ورش تصليح سيارات – ورش نجارة – مصانع ملابس – متاجر اكسسوارات سيارات ودهانات ) بمركزى الزقازيق وديرب نجم، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

التفتيش على المنشأت العذائية والصناعية

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية والصناعية عن تحرير 175 محضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –محاضر جنح صحية - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلًا عن إعدام (2260) كجم مواد غذائية (مخللات - ألبان – لحوم - جبنة – عصائر - شاورما – مياه غازية ) غير صالحة للإستخدام الآدمى.

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