الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

قبل عيد الأضحى، تحرير 175 محضرا ضد منشآت غذائية وصناعية بالشرقية

تحرير175محضرلمنشأت
تحرير175محضرلمنشأت غذائية

 شدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومخازن المواد الغذائية  قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك للتأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة، والتخلص الآمن من النفايات. 

شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 109 منشآت وتحرير 306 محاضر خلال إبريل الماضي

مراجعة صلاحية الأدوية 

 كما شدد المحافظ على ضرورة مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين، فضلًا عن  إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي. 

 

المهندس ماهر الشناف 

وبدوره  كشف المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شئون البيئة بالديوان العام عن تنسيق إدارة البيئة  مع مديريات التموين والشئون الصحية والعمل وإدارة الحوكمة بالديوان العام  للتفتيش على (122) منشأة  غذائية (سوبر ماركت - مخازن مواد غذائية - معمل البان - محلات جزارة ) وكذلك  8 منشآت صناعية ( ورش تصليح سيارات – ورش نجارة – مصانع ملابس – متاجر اكسسوارات سيارات ودهانات ) بمركزى الزقازيق وديرب نجم، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على مركز أبو كبير

التفتيش على المنشأت العذائية والصناعية 

وأسفر التفتيش على المنشآت الغذائية والصناعية عن تحرير 175 محضر ما بين (نظافة – عدم وجود سجل بيئى -عدم وجود موافقة بيئية - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة –محاضر جنح صحية  - محاضر بيئية لعدم التخلص من المخلفات الصلبة )، فضلًا عن إعدام (2260) كجم مواد غذائية (مخللات - ألبان – لحوم - جبنة – عصائر - شاورما – مياه غازية  ) غير صالحة للإستخدام الآدمى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية تكثيف الحملات التفتيشية الرقابية المفاجئة المخابز ومخازن المواد الغذائية عيد الأضحي المبارك التراخيص اللازمة

مواد متعلقة

شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 109 منشآت وتحرير 306 محاضر خلال إبريل الماضي

جهاز شئون البيئة بالشرقية يشن حملة مفاجئة على مركز أبو كبير

شئون البيئة بالشرقية: التفتيش على 92 منشأة غذائية بنطاق المحافظة

خطة جهاز شئون البيئة بالشرقية للتصدى للسحابة السوداء

الأكثر قراءة

ما تحملتيه فوق مقدرة البشر، رسالة مؤثرة من ساويرس للطبيبة آلاء النجار

وداعًا سيدة المسرح العربي، الموت يغيب الفنانة الكبيرة سميحة أيوب

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وخبير يحذر من حدث أكبر، أمريكا تستعد لضم جرينلاند بالقوة، دياب يعلق على احتمالية سحب الدوري من الأهلي

هل دخلت مصر حزام الزلازل؟، البحوث الفلكية توضح

الزمالك وبيراميدز يتنافسان لخطف لاعب مودرن سبورت

قولا واحدا، خبير لوائح يكشف موعد انتهاء عقد زيزو وموقف الأهلي من إعلان التعاقد

وزير العمل يشيد بالمسودة الأولى لمشروع قانون العمالة المنزلية

سقوط صاحب شركة بالمنيا غسل 100 مليون جنيه حصيلة الهجرة غير الشرعية

خدمات

المزيد

تحديث الصناعة يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة التي تستهدفها "الحكومة" لتوطين الإنتاج المحلي

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

كيف تؤمن وزارة التموين احتياجات المصريين من اللحوم قبل عيد الأضحى؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين مجمع البحوث الإسلامية: الإمام الشافعي كان نموذجا فريدا في جمعه بين الأصالة والمعاصرة

آل البيت النبوي في مصر، السيدة نفيسة الكبرى عمة "نفيسة الصغرى" ودُفنت في الخلوة

خير وفير، تفسير رؤية رمي الجمرات في المنام

المزيد
الجريدة الرسمية