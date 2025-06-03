زغلول صيام يكتب: لماذا ترجئ وزارة الشباب استقالة مصيلحي؟! ولما تيجي فقرة العدول حد يصحيني!! وهي الأندية الجماهيرية ستظل عايشة على المعونات؟!!

بيان عظيم أصدرته وزارة الشباب والرياضة على لسان الصديق محمد الشاذلي المتحدث الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة، ثم تصريحات على لسان الوزير الصديق الدكتور أشرف صبحي فحواها إرجاء البت في استقالة رجل الأعمال محمد مصيلحي من رئاسة نادي الاتحاد السكندري والانتظار حتى عودته من الخارج لحثه على العدول عن تلك الاستقالة.

ومنذ أيام أيضا تقدم كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي باستقالته من رئاسة النادي سرعان ما تراجع عنها بعد ضغوط من الجماهير البورسعيدية التي رأت أن أبو علي بمثابة القشة التي يتعلق بها النادي حتى لا يصبح مثل أندية أخرى أصبحت في طي النسيان ……

لا أحد يختلف على دماثة خلق محمد مصيلحي وأن وجوده كان أكبر ضمانة لاستمرار نادي الاتحاد السكندري على قيد الحياة حتى الآن من خلال الدعم الذي يقدمه ولكن ………………..

لن يستقيم الأمر في استمرار الأندية الشعبية على قيد الحياة من خلال ربط وجودها برجال الأعمال وإنما لابد أن تكون هناك وسائل أخرى تمنح قبلة الحياة لتلك الأندية؛ لأن سنة الحياة لا تضمن الاستمرار لأحد أبد الدهر …..

في لائحة الاتحاد السكندري هناك بند الـ 8 سنوات وبالتالي فإن مصيلحي أمامه أيام قليلة رسميا وسيرحل فماذا ستفعل وقتها وزارة الشباب والرياضة؟! ولأنها المرة الثانية التي يتقدم الرجل باستقالته فهذا يعني أنه وصل إلى الذروة ويحتاج إلى الراحة بعد أن خدم النادي أكثر من 30 عاما !!

أبدا ليس الحل لإنعاش الأندية الشعبية ومنحها قبلة الحياة هو البحث عن رجل أعمال ينفق من ماله الخاص بلا حساب وإنما لابد أن تكون هناك طرق ووسائل بديلة ….للحفاظ على تلك الكيانات والحفاظ على شعبية كرة القدم …..

ألغينا الهبوط هذا الموسم في كرة القدم من أجل الإسماعيلي وغزل المحلة وربما العام القادم نلغيه من أجل المصري أو الاتحاد ….فهل هذا نظام يمكن الاعتماد عليه كحل لواحدة من أكبر مشاكل الرياضة المصرية ؟!!

الأكيد أن مصيلحي تحت ضغوط الوزير سيتراجع وعندما تأتي تلك الفقرة حد يوقظني من نومي …..

وفي النهاية …..

كتبت وتحدثت عن البيروقراطية والروتين الذي يسير عليه كبار موظفي وزارة الشباب والرياضه وحددت واقعة محددة ولكن لم يرد أحد وأعتقد أن أحدا لن يرد لأن هناك ما هو أهم من تهيئة المناخ أمام الأندية العربية والأجنبية لإقامة معسكرات في مصر وتوفير العملة الصعبه والمعنى في بطن الشاعر.

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