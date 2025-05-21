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بيطري الشرقية: الانتهاء من تحصين 745 ألف و96 رأس ماشية

بيطرى الشرقية:الانتهاءمن
بيطرى الشرقية:الانتهاءمن تحصين ٧٤٥ ألف و٩٦ رأس ماشية

أكد  اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية أنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ٥ أبريل ٢٠٢٥م قامت المديرية عن طريق  (١٨٠) لجنة بتحصين (٧٤٥ ألف و٩٦) رأس ماشية. 

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وقالت الدكتورة أسماء عبد العظيم المتحدث الرسمي عن محافظة الشرقية: أكد الدكتور مدير المديرية أن تلك التحصينات جاءت ما بين تحصين (٣٦٩ ألف و٨١١) رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية و( ألف و٥٣٠) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل (٩٤٨٦) رأس ماشية خلال الأسبوع السادس من انطلاق الحملة.

القيام بزيارات ميدانية للقرى 

وقامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتم عقد (١٩٧٦) ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

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وشدد على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية. 

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اللواء دكتور ابراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري نحافظة الشرقية الحمي القلاعية حمى الوآدي المتصدع 180لجنة تحضين 745الف راس الحملة القومية الاولى

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