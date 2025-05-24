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بيطري الشرقية: ضبط 3 أطنان لحوم ودواجن وكبدة مجهولة المصدر

بيطرى الشرقية:ضبط
بيطرى الشرقية:ضبط ٣طن لحوم ودواجن وكبدة مجمدة -فيتو

 قامت مديرية الطب البيطري برئاسة اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية المتمثلة فى  إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، بالاشتراك مع الجهات المعنية كمباحث التموين وشرطة البيئة والمسطحات المائية والرقابة الإدارية - الرقابة التموينية والرقابة الصحية ومجالس المدن، وقامت بتنفيذ حملات تفتيشية بمراكز المحافظة.

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وأسفرت الحملات  عن تحرير(٢٠) محضر مخالفة وضبط (٣طن ٧٠ كجم ) لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية ولحوم وكبده مجمدة ومصنعات لحوم مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

وشدد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازرالدواجن للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. 

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الجهات المعنية مديرية الطب البيطرى محافظة الشرقية ادارة المجازر اللواء دكتور ابراهبم محمد متولى المندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية

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