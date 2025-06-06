ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

آخر ميعاد لذبح الأضحية، مع حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية أول أيام النحر، تكثر التساؤلات عن موعد انتهاء وقت الأضحية، خاصة للذين كانوا يريدون التضحية وأعاقتهم بعض الأسباب عن أداء الشعيرة في أول أيام العيد.

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟

من جانبه، قالت دار الإفتاء المصرية: الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.

الأضحية

وأضافت دار الإفتاء أن الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه.

آخر ميعاد لذبح الأضحية

وأوضحت الإفتاء أن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأي الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".

والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ للخروج من خلاف الجمهور.

آخر ميعاد لذبح الأضحية

حكم الاشتراك في الأضحية

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الاشتراك في الأضحية مع أكثر من شخص.

وقال “عرفة” لـ"فيتو": “ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيعين أن يضحوا، كما قال له ربنا جل وعلا: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)» (سورة الكوثر)”.

وتابع أنه ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين؛ واحد عن محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر عن فقراء المسلمين.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟

وأوضح أن الماعز أو الخراف يكفون في الأضحية عن الرجل وآل بيته، أما الاشتراك في الأضحية لأكثر من شخص فيجوز في مثل هذه الأنواع من الأنعام:

1- بدنة (جمل)

2- بهيمة الأنعام (بقر أو جاموس)

وأكد أنه يجوز الاشتراك فيها حتى 7 أشخاص كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

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