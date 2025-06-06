الجمعة 06 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

الأضحية، فيتو
الأضحية، فيتو

آخر ميعاد لذبح الأضحية، مع حلول عيد الأضحى المبارك، وبداية أول أيام النحر، تكثر التساؤلات عن موعد انتهاء وقت الأضحية، خاصة للذين كانوا يريدون التضحية وأعاقتهم بعض الأسباب عن أداء الشعيرة في أول أيام العيد.

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟

من جانبه، قالت دار الإفتاء المصرية: الأضحية هي ما يذكى تقربًا إلى الله تعالى في أيام النحر بشرائط مخصوصة، وشُرعت شكرًا لله تعالى على نعمة الحياة إلى حلول الأيام الفاضلة من ذي الحجة كما شكر نبي الله إبراهيمُ ربَّه بذبح الكبش العظيم لبقاء حياة ابنه إسماعيل على نبينا وعليهما الصلاة والسلام، وشكرًا له تعالى على شهود هذه الأيام المباركة وعلى التوفيق فيها للعمل الصالح.

الأضحية
الأضحية

وأضافت دار الإفتاء أن الأضحية سنَّةٌ مؤكدةٌ عند جمهور الفقهاء، يفوتُ المسلمَ خيرٌ كبيرٌ بتركها إذا كان قادرًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ، إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلافِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الأرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رواه الحاكم وصححه.

آخر ميعاد لذبح الأضحية

وأوضحت الإفتاء أن آخر ميعاد للذبح هو آخر أيام التشريق؛ أي عند غروب شمس الثالث عشر من ذي الحجة، وهذا مذهب عدة من الصحابة والتابعين، وهو رأي الشافعية وقول للحنابلة واختيار ابن تيمية، ودليلهم حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه ابن حبان عن جبير بن مطعم رضي الله عنه: «كلُّ أيام التشريق ذبح»، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: "أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده".
والأفضل التعجيل بالذبح قبل غروب ثاني أيام التشريق أي يوم الثاني عشر من ذي الحجة؛ للخروج من خلاف الجمهور.

الأضحية
آخر ميعاد لذبح الأضحية

حكم الاشتراك في الأضحية

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ السيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حكم الاشتراك في الأضحية مع أكثر من شخص.

وقال “عرفة” لـ"فيتو": “ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستطيعين أن يضحوا، كما قال له ربنا جل وعلا: «إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (2) إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ (3)» (سورة الكوثر)”.

وتابع أنه ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين؛ واحد عن محمد صلى الله عليه وسلم، والآخر عن فقراء المسلمين.

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟

وأوضح أن الماعز أو الخراف يكفون في الأضحية عن الرجل وآل بيته، أما الاشتراك في الأضحية لأكثر من شخص فيجوز في مثل هذه الأنواع من الأنعام:

1- بدنة (جمل)

2- بهيمة الأنعام (بقر أو جاموس)

وأكد أنه يجوز الاشتراك فيها حتى 7 أشخاص كما في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إزاي تختار الأضحية؟، أسعار الماعز في سوق زفتى بالغربية قبل عيد الأضحى (فيديو)

أحكامها وشروطها ومدى مشروعيتها، كل ما يخص الأضحية في الإسلام

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

هل يجوز توزيع لحوم الأضحية كلها على الفقراء؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

ما الحكمة من تشريع الأضحية؟ الأزهر يرد (فيديو)

هل يجوز شراء اللحم بدلا من ذبح الأضحية؟ الأزهر للفتوى يحسم الجدل (فيديو)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاضحية عيد الأضحي المبارك أيام النحر دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء الافتاء عيد الأضحى التضحية

مواد متعلقة

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

هل يجوز توزيع لحوم الأضحية كلها على الفقراء؟ الأزهر يحسم الجدل (فيديو)

هل يجوز الاشتراك في الأضحية، وكم عدد الأشخاص؟ الأزهر يجيب (فيديو)

ما حكم الأضحية، وهل هي سُنة أم فرض؟ الأزهر يجيب (فيديو)

الأكثر قراءة

من بينها دولتان عربيتان، 7 دول تحتفل بأول أيام عيد الأضحى غدا السبت

زيزو في طريقه لمطار القاهرة للانضمام لبعثة الأهلي بأمريكا (صورة)

تركي آل شيخ ينشر فيديو لمشاركة زيزو لاعب الأهلي في أحد الأفلام

نتنياهو معلقا على مقتل وإصابة 9 جنود إسرائيليين: يوم صعب وحزين

على رأسهم زيزو وعاشور، لاعبو الأهلي في إعلان ترويجي لأحد الأفلام (فيديو وصور)

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

جدل واسع بعد مقترحات زيادة الأجرة لوحدات الإيجار القديم

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر أول أيام العيد في الأسواق

الكندوز يبدأ من 280 جنيهًا، أسعار اللحوم في أول أيام العيد

تبدأ من 75 جنيهًا، أسعار الفراخ اليوم الجمعة في الأسواق (آخر تحديث)

تعرف على سعر طن الأرز الأبيض بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. الأهلي مع باتشوكا.. نهائي دوري الأمم الأوروبية.. تصفيات المونديال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو آخر ميعاد لذبح الأضحية؟ الإفتاء توضح

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن المعاني الروحية لمناسك الحج (فيديو)

تفسير رؤية صلاة العيد في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأحزان والمشاكل

المزيد
الجريدة الرسمية
ads