إزاي تختار الأضحية؟، أسعار الماعز في سوق زفتى بالغربية قبل عيد الأضحى (فيديو)

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يتزايد الإقبال على أسواق الماشية بمختلف محافظات الجمهورية، خاصة في سوق زفتى بمحافظة الغربية، أحد أبرز الأسواق الشعبية لبيع الأضاحي.

ورصدت “فيتو”حرص المواطنون في محافظة الغربية على معرفة كيفية اختيار الأضحية المناسبة، في ظل تفاوت الأسعار واختلاف السلالات والجودة.

كيف تختار الأضحية؟

ويؤكد عدد من التجار في سوق زفتي أن هناك معايير أساسية يجب مراعاتها عند اختيار الأضحية، وأبرزها:

سلامة الجسم: يجب أن تكون الأضحية خالية من أي عيوب ظاهرة مثل العرج أو العور أو النحافة الزائدة.

العينان والأذن والأنف: يجب أن تكون العين لامعة وخالية من الإفرازات، والأذنان سليمتان، والأنف نظيف بدون سيلان.

النشاط والحركة: الأضحية السليمة تكون نشيطة، لا تنعزل أو ترقد أغلب الوقت.

الأسنان: يُفضَّل فحص الأسنان للتأكد من عمر الأضحية، ويشترط شرعًا أن تكون قد بلغت السن القانوني (سنة للماعز والجديان على الأقل).



أسعار الماعز والجديان في السوق

شهدت أسعار الماعز والجديان في سوق زفتي هذا الأسبوع تباينًا وفقًا للحجم والعمر والحالة الصحية، حيث جاءت الأسعار على النحو التالي:



سعر الجدي البلدي يتراوح بين 4000 إلى 6500 جنيه وسعر الماعز الأنثى يتراوح بين 3500 إلى 6000 جنيه والأنواع الهجينة أو المستوردة قد تصل إلى 7000 جنيه للجديان ذات الحجم الكبير.



وأشار بعض التجار إلى أن الأسعار هذا العام تشهد زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي، بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، إلا أن السوق لا يزال يشهد حركة بيع وشراء متوسطة، مع توقعات بزيادة الإقبال خلال الأيام القليلة القادمة.

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