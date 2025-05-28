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دين ودنيا

للرجل والمرأة، تعرف على محظورات الإحرام وتفاصيلها، ومتى تجوز للحجاج؟ (فيديو)

محظورات الإحرام
محظورات الإحرام

موسم الحج 2025، تحدث الشيخ أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن محظورات الإحرام، أي ما لا يجب على المحرم فعله أثناء الإحرام، ومتى تجوز للحجاج.

ما هو الإحرام؟

وقال الشيخ أحمد لـ"فيتو": “إن الإنسان المسلم قبل أن يذهب إلى العمرة أو الحج يقوم بعمل منسك يسمى الإحرام، وهو ركن من الحج أو العمرة”.

لماذا سُمي الإحرام بهذا الاسم؟

وتابع عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن "الإحرام هو نية الدخول في النسك، وقد سُمي الإحرام بهذا الاسم؛ لأنه يحرِّم على المسلم أشياء كانت حلالًا له".

 

محظورات الإحرام المشتركة بين الرجل والمرأة

وأوضح “شيحة” أن محظورات الإحرام منها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وهم:

1- وضع الطيب: أي لا يضع المُحرم أي نوع من أنواع الطيب (العطور).

2- قص الشعر: أي لا يجوز قص شعر الرأس أو الجسد.

3- قص الأظافر: أي لا يقص أظافر اليد أو القدم.

4- الخطبة أو عقد القران: أي لا يجوز أن يخطب المُحرم أو يعقد قرانه أثناء الإحرام.

5- الجماع ومقدماته: أي لا يجوز للمُحرم أن يجامع زوجته أو يقدم على مقدماته.

 

محظورات الإحرام للمرأة

أما فيما يخص محظورات الإحرام الخاصة بالمرأة، فقال: "كل ما سبق ونضيف عليهم شيئين:

1- تغطية الوجه: أي إذا كانت المرأة المحرمة منتقبة تزيل نقابها، لكن يجوز لها أن تسدل جزءًا بسيطًا من خمارها على وجهها.

2- تغطية اليدين: أي لا يمكن للمرأة المحرمة أن تغطي يديها بقفازين، لكن يمكن أن تضعهما تحت ثيابها.

 

محظورات الإحرام للرجل

أما عن محظورات الإحرام التي تخص الرجل فقط، فأضاف شيئين هما:

1- لبس المخيط: أي لا يلبس الرجل المحرم أي ملابس “متفصلة” على الجسد؛ أي الجلباب أو عباءة أو قميص أو بنطال أو ملابس داخلية.

2- تغطية الرأس بملاصق: أي لا يجوز للرجل المحرم أن يضع على رأسه غطاء مثل؛ العمامة أو “الكاب”، أو أي شيء يلاصق رأسه.

 

واختتم حديثه عن محظورات الإحرام قائلا: “يجوز للمحرم أن يفعل هذه المحظورات بعد التحلل من الإحرام”.

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