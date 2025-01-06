سورة «التكاثر» من السور المكية، وسميت سورة التكاثر في بعض المصاحف سورة «ألهاكم» وكان بعض الصحابة يسمونها «المقبرة».وسورة التكاثر عدد آياتها ثماني آيات، وقد عدت السادسة عشرة في ترتيب نزول السور، ونزلت بعد سورة الكوثر وقبل سورة الماعون بناء على أنها مكية، وفيما يلي نستعرض معكم أسماء سورة التكاثر وفضائلها وسبب النزول

أسماء سورة التكاثر وفضائلها وسبب النزول

أسماء سورة التكاثر

قال الآلوسي: أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن أبي هلال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمونها (المقبرة).

وسميت في معظم المصاحف ومعظم التفاسير (سورة التكاثر) وكذلك عنونها الترمذي في جامعه، وهي كذلك معنونة في بعض المصاحف العتيقة بالقيروان.

وسميت في بعض المصاحف ( سورة ألهاكم ) وكذلك ترجمها البخاري في كتاب التفسير من صحيحه.

هل سورة التكاثر مكية

سورة التكاثر مكية عند الجمهور قال ابن عطية: هي مكية لا أعلم فيها خلافا، وعن ابن عباس والكلبي ومقاتل: أنها نزلت في مفاخرة جرت بين بني عبد مناف وبني سهم في الإسلام كما يأتي قريبا، وكانوا من بطون قريش بمكة ولأن قبور أسلافهم بمكة.

وفي الإتقان: المختار أنها مدنية قال: ويدل له ما أخرجه ابن أبي حاتم أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار تفاخروا، وما أخرجه البخاري عن أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاهه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ( ألهاكم التكاثر).

وقيل إن سبب نزولها فيما قال الواحدي والبغوي عن مقاتل والكلبي والقرطبي عنهما وعن ابن عباس أن بني عبد مناف وبني سهم من قريش تفاخروا فتعادوا السادة والأشراف من أيهم أكثر عددا، فكثر بنو عبد مناف بني سهم بثلاثة أبيات ; لأنهم كانوا أكثر عددا في الجاهلية.

وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي بريدة الجرمي قال: نزلت في قبيلتين من الأنصار: بني حارثة، وبني الحارث، تفاخروا وتكاثروا بالأحياء، ثم قالوا: انطلقوا بنا إلى القبور، فجعلت إحدى الطائفتين تقول: فيكم مثل فلان، تشير إلى القبر. ومثل فلان، وفعل الآخرون مثل ذلك، فأنزل الله (ألهاكم التكاثر).

فضائل سورة التكاثر

أنها من سور المفصل الذي أوتيه النبي - صلى الله عليه وسلم - نافلة ففضل به على سائر الأنبياء.

واثلة بن الأسقع قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أُعطيت مكان التوراة السبع الطوال... وفضلت بالمفصل".

موضوعات سورة التكاثر

1- النَّهيُّ عن التَّفاخُرِ والتَّكاثُرِ.

2- الحَضُّ على التَّزَوُّدِ مِن العمَلِ الصَّالحِ، وعلى ما يُنجِّي مِن العَذابِ.

3- التَّأكيدُ على أنَّ يومَ القِيامةِ حَقٌّ، وعلى أنَّ الحِسابَ حَقٌّ، وعلى أنَّ الجَزاءَ حَقٌّ.

سبب نزول سورة التكاثر

وقد ذكروا في سبب نزولها روايات منها: ما روى عن ابن عباس أنها نزلت في حيين من قريش، بنى عبد مناف وبنى سهم، تكاثروا بالسادة والأشراف في الإسلام، فقال كل حي منهم: نحن أكثر سيدا، وأعز نفرا... فنزلت هذه السورة....

ومن أغراض السورة الكريمة: النهى عن التفاخر والتكاثر، والحض على التزود بالعمل الصالح، وعلى ما ينجى من العذاب، والتأكيد على أن يوم القيامة حق، وعلى أن الحساب حق، وعلى أن الجزاء حق...

قوله - سبحانه -: ( أَلْهَاكُمُ ) من اللهو وهو الغفلة عن مواطن الخير، والانشغال عما هو نافع،والتكاثر: التبارى والتباهى بالكثرة فى شئ مرغوب فيه كالمال والجاه..أى: شغلكم - أيها الناس - التباهى والتفاخر بكثرة الأموال والأولاد والعشيرة، كما ألهاكم حب الدنيا عن القيام بما كلفناكم به

أسماء سورة التكاثر وفضائلها وسبب النزول

حديث صحيح وآخر ضعيف في سورة التكاثر





ورد حديث صحيح أورده الإمام النووي في: (كتاب الزهد )عن مطرف، عن أبيه ؛ قال: أتيت النبي، صلى الله عليه وسلم -وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر- ؛ قال: يقول ابن آدم: مالي. مالي. -قال-: وهل لك، يا ابن آدم ! من مالك: إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت ؟ » ) وهو بصحيح مسلم النووي ، ص 94 ج 18، المطبعة المصرية

كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سورة التكاثر تعدل ألف آية، ومن ذلك ما أخرجه الحاكم و البيهقي في شعب الإيمان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ألف آية في كل يوم!" قالوا: ومن يستطيع أن يقرأ ألف آية؟ قال: " أما يستطيع أحدكم أن يقرأ ألهاكم التكاثر " وقال الحاكم : رجاله كلهم ثقات .

كما ورد حديث ضعيف يقول “من قرأ سورة التكاثر فكأنما أدى الشكر” وهذا الحديث ليس له أصل، وقد ضعفه علماء الحديث بل جعلوه كلاما مرسلا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.