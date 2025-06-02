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دين ودنيا

الأزهر يوضح كيفية توزيع لحوم الأضحية (فيديو)

الشيخ أحمد الهادي
الشيخ أحمد الهادي السعيد، فيتو

كيفية توزيع لحوم الأضحية، أوضح الشيخ أحمد الهادي السعيد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، كيفية توزيع لحوم الأضحية. 

كيفية توزيع لحوم الأضحية

وقال الشيخ أحمد في لقاء مع “فيتو”: "ورد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي، ألا فكلوا وأطعموا وادخروا»، موضحا أن العلماء أخذوا من هذا الحديث استحباب التثليث في توزيع لحوم الأضاحي.

وأضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن التوزيع حسب السنة يكون ثلث للمضحي أو لأهل بيته، وثلث لأصحابه أو أقربائه، والثلث الأخير للفقراء والمساكين؛ مؤكدا أنه يُستحب التوسعة على الفقراء والمساكين، خاصة في أيام العيد وأيام منى.

ما ثواب الأضحية وما أفضل طريقة لتوزيعها؟ الإفتاء تجيب

وفي سياق متصل، أجابت دار الإفتاء عن سؤال يقول فيه صاحبه: "ما هو الثواب المترتب على الأضحية؟ وما أفضل طريقة في توزيعها؟".

وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: 

الأضحية شعيرةٌ من شعائر الإسلام؛ يقول الله تعالى فيها: ﴿ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ﴾ [الحج: 32]، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى  للهِ عَزَّ وجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وابْنُ مَاجَهْ، والحاكم في "المستدرك". قَالَ الترمذي: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.

دار الإفتاء توضح فضل الأضحية 

 وجاء في حديث آخر قولُه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ». قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وابن مَاجَهْ.

وأما توزيع الأضحية: فالكَمَال أَنْ يَأْكُلَ المضحِّي الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقَ بِالثُّلُثِ، وَيُهْدِيَ الثُّلُثَ؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا» أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"، وفي رواية: «فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ» رواه أحمد.

وقد صَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِي صِفَةِ أُضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «ويُطْعِمُ أَهْلَ بَيْتِهِ الثُّلُثَ، وَيُطْعِمُ فُقَرَاءَ جِيرَانِهِ الثُّلُثَ، وَيَتَصَدَّقُ عَلَى السُّؤَّالِ بِالثُّلُثِ» رواه أبو موسى الأصفهاني في "الوظائف" وحسَّنه؛ كما في "المغني" لابن قدامة (9/ 449، ط. مكتبة القاهرة).

هل يجوز للمضحي أن يضحي بالأضحية كلها؟

ويجوز أن يتصدَّق المُضَحّي بأضحيته كلها؛ قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 81، ط. دار الكتب العلمية): [وَلَوْ تَصَدَّقَ بِالْكُلِّ -أي بكل الأضحية- جَازَ] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة في "المغني" (9/ 499) [وَالْأَمْرُ فِي هَذَا وَاسِعٌ؛ فَلَوْ تَصَدَّقَ بِهَا كُلِّهَا أَوْ بِأَكْثَرِهَا جَازَ] اهـ.

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