استياء من قرار محافظ الفيوم بنقل موقف القاهرة والمحافظات للمدينة الصناعية

سادت حالة من الاستياء بين أهالي الفيوم، بسبب قرار المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري، الذي يبدأ تنفيذه أول أيام عيد الأضحى المبارك، ويقضي بنقل موقف سيارات المحافظات ( القارة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية )، من مكانه الحالي بجوار السكة الحديد إلى المدينة الصناعية بكيمان فارس.

وترصد فيتو في السطور التالية ردود أفعال المواطنين.

آراء المواطنين وسائقي السيارات

يقول علاء محمد شعبان: "أدرس في مدينة 6 اكتوبر في إحدى الجامعات الخاصة وأقيم بحي الحادقة بمدينة الفيوم، وكنت أذهب إلى موقف أكتوبر سيرا على الأقدام، فأصبحت الآن احتاج إلى استقلال سيرفيس أو تاكسي للانتقال إلى المدينة الصناعية، مكان الموقف الجديد وهذا يكلفني 10 جنيهات ذهاب وعودة إذا ما استقبلت سيرفيس، ولو كان الوقت في غير صالحي مضطر لاستقلال تاكسي وسائقيه لا يرضون بالتعريفة المقررة، ويفرضون من الحادقة إلى الموقف الجديد تعريفة 25 جنيها أي 50 جنيها إضافية في اليوم، بالإضافة إلى 100 ذهاب وعودة يوميا من الجامعة في أكتوبر، وهذا ما لاتستطيع تحملة أسرة دخلها أقل من أسرتنا، ونتمنى من المحافظ إعادة النظر في قراره.

فيما يقول وليد سيد، “أعمل في الخصوص واستقل سيارات يوميا ذهابا وعودة ويكلفني ذلك 120 جنيها يوميا، بعد تنفيذ قرار محافظ الفيوم مضطر لإضافة 60 جنيها أخرى قيمة توصيلات التاكسي من الحواتم وحتي الموقف الجديد، ولا توجد ميزانية أسرة أيا كان دخلها تحمل 180 جنيها مواصلات يوميا، للفرد الواحد ما بال الأسرة التي بها فردين أو ثلاثة يدرسون في جامعات أكتوبر ”.

ويقول عبدالرحمن محمود، يعمل سائق: الموقف الجديد لن يستوعب عدد سيارات الميكروباص لأنه يخدم محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية ومدن أكتوبر والعاشر من رمضان والعبور وبدر، وهذه الخطوط بعمل عليها ما يقرب من 1350 سيارة على الأقل يكون نصفهم داخل الموقف والنصف الآخر علي الطريق، وحاولنا كثير أن لا ينفذ القرار إلا أننا لم تلق مجيب.

مسئولون غير راضون عن القرار

وأكد مصدر مسئول بإدارة مواقف الفيوم، أن الموقف الحالي صدر له حكم محكمة لتسليمه إلى مالكيه، وعلى المحافظة أن تنفذ حكم المحكمة، ولم نجد مكانا على أطراف المدينة سوي هذا المكان رغم الزحام التي تعانيه الوصلة من الموقف الجديد إلى الطريق الدائري لأنها تخدم السيارة المتوجهة للصيانة بالمدينة الصناعية ومواقف خدمة طلاب الحامعة المتوجهون إلى إبشواي سنرو وسنورس وطامية، وموقف سنهور وبحيرة قارون ويوسف الصديق، وسيضاف لهم موقف القاهرة والمحافظات، بخلاف سيارات السيرفيس والتاكسي التي تخدم المواقف.

وتابع أن إدارة المواقف طلبت مخاطبة مجلس الوزراء لاستصدار قرار نزع ملكية للموقف القديم للصالح العام، إلا أن الاستجابة لم تكن متواجدة.

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