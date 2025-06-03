الثلاثاء 03 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل تعليم الفيوم يتابع تسليم أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية إلى مراكز التوزيع (صور)

تسليم الاسئلة، فيتو
تسليم الاسئلة، فيتو

تابع الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القيوم، تسليم أوراق الاسئلة لامتحانات  الشهادة الإعدادية ، اليوم الثلاثاء،  الفصل الدراسي الثاني، في مادتي  “الهندسة  والتربية الفنية”، بنظام البوكليت، من المطبعة السرية إلى مراكز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية، لتسليمها الي رؤساء لجان سير الامتحانات، لتصل الاوراق إلى اللجان في موعد أقصاه الثامنة صباحا.

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

بعد مصرع فتاة، محافظ الفيوم يكلف بتكثيف الحملات الرقابية على السيرفيس

محافظ الفيوم يوجه بإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الاعدادية بمحافظة الفيوم الإعدادية اليوم الشهادة الاعدادية بمحافظة الفيوم الشهادة الاعدادي الفصل الدراسي الثاني امتحانات الشهاده الاعداديه امتحانات الشهادة الاعدادية اليوم بنظام البوكليت لشهادة الإعدادية وكيل وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

خبير جيولوجي يحذر بعد زلزال تركيا وشعر به سكان مصر: تخوفات من مقدمة لحدث أكبر

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى وبعض المحافظات

خلال أيام، البنتاجون تستعد لضم جزيرة جرينلاند إلى أمريكا بالقوة

من ماكرون إلى وزير خارجية إيران، سر تهافت الزعماء والمسؤولين على مطعم ومقهى نجيب محفوظ بالحسين (صور)

البحوث الفلكية يكشف سر شعور سكان مصر بزلزال تركيا ويوجه رسالة إلى المواطنين

مقتل 3 جنود إسرائيليين في اشتباكات بشمال غزة والإجمالي يرتفع لـ401

بقوة 5.8 ريختر، القومي للزلازل يكشف تفاصيل زلزال مصر

بيان عاجل من الهلال الأحمر المصري بشأن تأثير زلزال مصر

خدمات

المزيد

36 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الإثنين

تعرف على أسعار الأرز بالسوق المحلية اليوم الإثنين

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بيراميدز يعزز صدارة مصر في الدول الأكثر تتويجا بدوري أبطال إفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية