الثلاثاء 03 يونيو 2025
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محافظات

76 ألف طالب بالفيوم يؤدون اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية في "الهندسة والرسم"

لجنة امتحانات، فيتو
لجنة امتحانات، فيتو

يتوجه  76 ألفا و498 طالبا من الفيوم، لأداء امتحانات  الشهادة الإعدادية ، اليوم الثلاثاء،  الفصل الدراسي الثاني، في مادتي “الهندسة والتربية الفنية”، بنظام البوكليت، داخل  275 لجنة سير امتحانات.

  وتم تسليم أوراق الأسئلة، من المطبعة السرية الي مراكز توزيع الاسئلة بالادارات التعليمية، لتسليمها الي رؤساء لجان سير الامتحانات، لتصل الاوراق الي اللجان في موعد أقصاه الثامنة صباحا

المتقدمين للامتحانات

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الفيوم 76498 طالبا في الشهادة الاعدادية بنوعياتها "عام – رياضي – مهني"، ويؤدون الامتحانات أمام 275 لجنة، منهم في الإعدادية العامة 76208 طلاب وطالبة،  يؤدون الامتحانات أمام 272 لجنة، وطلاب الشهادة الإعدادية المهنية 278 طالب وطالبة، يؤدون الامتحانات أمام لجنتين، ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية مكفوفين 12 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة.

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واشار محافظ الفيوم، إلى أنه  شدد علي توفير التهوية والإضاءة اللازمة داخل اللجان، ومتابعة جهود رفع كفاءة النظافة دوريًّا بمحيط المدارس، ورفع المخلفات أولًا بأول، ومنع وجود الإشغالات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت بالقرب من لجان الامتحانات.

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