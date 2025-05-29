محافظ الفيوم يبحث الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية

بحث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية على أرض المحافظة، مع مسئولى اللجنة المشكلة برئاسته، لدراسة الطلبات المقدمة لاستغلال الفرص الاستثمارية بشتى أنحاء المحافظة، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمختلف مجالات الاستثمار، في إطار الحرص على استغلال أصول الدولة وتعظيم الموارد، وجذب استثمارات جديدة توفر المزيد من فرص العمل لأبناء الفيوم.

عرض للفرص الاستثمارية

تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بأصول وأراضي أملاك الدولة، بكل مركز من مراكز محافظة الفيوم، وبياناتها التفصيلية من حيث "العدد، والموقع، والمساحة"، وآليات استغلالها في تنفيذ المشروعات "سياحية، زراعية، صحية، صناعية وغيرها"، تبعًا للمزايا النسبية ومساحة وطبيعة كل أصل أو قطعة أرض، في إطار تعظيم الموارد واستغلال الفرص الاستثمارية على أرض المحافظة.

الحفاظ علي اصول وممتلكات المحافظة

وأكد محافظ الفيوم، أن الحفاظ على أصول وممتلكات الدولة واجب، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، وتمتلك الفيوم العديد من فرص الاستثمار الواعدة الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتحرص المحافظة على تيسير كافة الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين، لإقامة مشروعات تسهم في زيادة الإنتاج وتوفر فرص العمل لأبناء الفيوم، مع مراعاة طبيعة كل منطقة وميزاتها النسبية خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية.

تنوع الفرص الاستثمارية في الفيوم

وأشار محافظ الفيوم ، إلى أن التنوع الكبير في المجالات الاقتصادية والفرص الاستثمارية على أرض الفيوم، يحتم الاستغلال الأمثل لكافة مقومات الاستثمار سواء زراعي، أو صناعي، أو سياحي، أو تنموي وخدمي، بما يساهم في تحسين الأداء المالي والاقتصادي وتحقيق التنمية علي أرض المحافظة، ويتم حشد كافة الجهود والتعاون مع المستثمرين لتحقيق نقلة نوعية في هذا الشأن، ويمثل قطاع الاستثمار حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقة ودفع عجلة التنمية والبناء.

وشدد المحافظ، على الإسراع فى تجميع كافة البيانات الخاصة بأصول وأراضى أملاك الدولة واستخداماتها، بالتنسيق بين الجهات المعنية، وتحديد أنسب الاستخدامات لهذه الأراضى خلال المرحلة المقبلة، وفتح المجال أمام الراغبين فى الاستثمار بها، وفق أسس علمية ورؤية منهجية متكاملة، وتقديم مقترحات استثمارية مستدامة تضمن الاستغلال الأمثل لأراضى الدولة والترويج لها بشكل جيد، بما يسهم في تحسين المؤشرات التنموية والمستوى الاقتصادي للمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتشجيع الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين الجادين.

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