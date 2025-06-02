محافظ الفيوم يوجه بإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لغير القادرين

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإجراء تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية اللازمة لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير مشروعات تنموية وفرص عمل وتراخيص أكشاك للأولى بالرعاية، جاء ذلك أثناء اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بحضور، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية للأسر الأولي بالرعاية

وجه محافظ الفيوم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة، وكذا دراسة شكوى أحد الشباب من عدم حصوله على معاش "كرامة"، وشكوى شاب آخر من توقف صرف معاش والده.

مشروعات صغيرة ومتوسطة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل المديرية، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، بتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وإقامة وتجهيز أكشاك لعدد من الحالات الأولى بالرعاية، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب والفتيات تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية، كما وجه ممثل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروع مناسب لإحدى السيدات.

تراخيص أكشاك

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية على أطراف المدينة، وفي قطاع الصحة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتقديم الرعاية الطبية والعلاج اللازم لشاب يعاني من الصرع وإعاقة بالقدم، ودراسة شكوى صيدلانية بمستشفى إطسا المركزي، من التعنت ضدها، ونقلها بشكل مؤقت لإدارة اطسا الصحية لحين فحص شكواها، والتنسيق مع إدارة الحوكمة والمتابعة الداخلية بديوان عام المحافظة، لفحص الشكوى ومراجعة أعمال المستشفى خلال الفترة الماضية.

وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وجه "الأنصاري" بدراسة شكوى أهالي منطقة برديس المستجدة بكيمان فارس من سوء حالة مطابق الصرف الصحي العشوائية، وعمل المقايسة اللازمة لأعمال توصيل الصرف الصحي للمنطقة.

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