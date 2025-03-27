الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

فوائد زيت الزيتون، يعزز صحة القلب والكبد ويقاوم علامات الشيخوخة

زيت الزيتون
زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون، زيت الزيتون من أنواع الزيوت الطبيعية التى لها استخدامات عديدة سواء كانت فى الطهى أو الطب أو التجميل.

وفوائد زيت الزيتون، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو من الدهون الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، ويتميز بمكانة خاصة في مختلف الثقافات، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فهو ليس مجرد مكون غذائي، بل دواء طبيعي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي تعزز صحة الإنسان وتحافظ على توازنه الجسدي.

فوائد زيت الزيتون 
فوائد زيت الزيتون 

فوائد زيت الزيتون للصحة 

وأضافت منى، أن من فوائد زيت الزيتون للصحة:-

  • الحفاظ على صحة القلب، فهو غني بالأحاض الدهنية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم وزيادة الكوليسترول النافع، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.
  • يتمتع زيت الزيتون بخصائص مضادة للأكسدة، إذ يحتوي على مركبات مثل البوليفينولات وفيتامين E، وهذه المواد تحارب الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، بل وتساهم أيضًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي.
  • أما بالنسبة للجهاز الهضمي، فزيت الزيتون يعتبر مهدئ طبيعي للمعدة، ويساعد في تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما يساهم في تقليل التهابات المعدة والقولون.
  • هناك دراسات تشير إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد في حماية الكبد وتنشيط وظائفه.
  • لا يمكن إغفال فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر، فهو مرطب طبيعي، يساعد على تنعيم البشرة الجافة، ويستخدم في علاج التشققات والتهابات الجلد. كما يستخدم في العناية بالشعر، حيث يمنحه لمعانا ويقلل من التقصف والتساقط.

وتابعت، ان زيت الزيتون هو كنز طبيعي يجب أن يكون جزءًا أساسيا من النظام الغذائي اليومي، سواء من خلال تناوله مع الطعام أو استخدامه خارجيا. ولكن يفضل دائمًا اختيار زيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على أقصى فائدة ممكنة، وتناوله بكميات معتدلة لتحقيق التوازن الصحي المطلوب.

txt

فوائد عسل النحل، يدعم صحة الجهاز الهضمي ويقوي المناعة

txt

فوائد المشروم، لصحة القلب وتقوية المناعة وإنقاص الوزن

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون فوائد زيت الزيتون للصحة الدكتورة منى أيمن صحة الصحة

مواد متعلقة

فوائد التفاح، يقوى المناعة ويحارب السرطان

فوائد زيت جوز الهند للشعر، لترطيبه وتنعيمه وتغذيته

فوائد الجوافة، تقوى المناعة وتحمى من السرطان

فوائد ورق الغار، يقاوم الفيروسات وينظم مستوى السكر بالدم

الأكثر قراءة

وديا، الأهلي يخسر من زد بثلاثية استعدادا للهلال السوداني بدوري الأبطال

موعد انكسار الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة في مصر

تحسبا لكارثة قادمة، الاتحاد الأوروبي يطالب المواطنين بتخزين سلع ومياه تكفى لمدة ثلاثة أيام

وشم جديد باللغة العربية، وزير الدفاع الأمريكى يثير جدلا بكلمة كافر على ذراعه

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة أيام عيد الفطر المبارك

نجم الزمالك السابق يكشف تطورات جديدة في ملف تجديد زيزو

حقيقة خلاف أشرف صبحي وحسام حسن بعد مباراة منتخب مصر أمام سيراليون

والد زيزو يستحق التحية، تغريدة مفاجئة من ميدو بشأن مستقبل نجم الزمالك

منوعات

المزيد

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

دراسة تحذر من خطر يعرقل أحلام البشر في الوصول للمريخ

ساحة للإفطار الجماعي تجمع الصائمين في إسطنبول (صور)

علماء روس يكتشفون أنواعا من البكتيريا تعمل على زيادة إنتاج المحاصيل

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

معجزات الرسول.. البركة في الطعام

مفتي الجمهورية: لا صحة لبعض المعتقدات بشأن سماع أصوات أو رؤية أنوار ليلة القدر

فضائل الصحابة ومناقب آل البيت.. سعد بن معاذ، شيَّعه 70 ألف ملك

المزيد
الجريدة الرسمية