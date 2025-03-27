فوائد زيت الزيتون، يعزز صحة القلب والكبد ويقاوم علامات الشيخوخة

فوائد زيت الزيتون، زيت الزيتون من أنواع الزيوت الطبيعية التى لها استخدامات عديدة سواء كانت فى الطهى أو الطب أو التجميل.

وفوائد زيت الزيتون، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو من الدهون الصحية التى تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن زيت الزيتون من أهم الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، ويتميز بمكانة خاصة في مختلف الثقافات، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، فهو ليس مجرد مكون غذائي، بل دواء طبيعي يحتوي على العديد من الفوائد الصحية والغذائية التي تعزز صحة الإنسان وتحافظ على توازنه الجسدي.

فوائد زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد زيت الزيتون للصحة:-

الحفاظ على صحة القلب، فهو غني بالأحاض الدهنية غير المشبعة، وخاصة حمض الأوليك، الذي يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الجسم وزيادة الكوليسترول النافع، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب وتصلب الشرايين.

يتمتع زيت الزيتون بخصائص مضادة للأكسدة، إذ يحتوي على مركبات مثل البوليفينولات وفيتامين E، وهذه المواد تحارب الجذور الحرة التي تؤدي إلى تلف الخلايا وظهور علامات الشيخوخة المبكرة، بل وتساهم أيضًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان القولون والثدي.

أما بالنسبة للجهاز الهضمي، فزيت الزيتون يعتبر مهدئ طبيعي للمعدة، ويساعد في تسهيل عملية الهضم والوقاية من الإمساك، كما يساهم في تقليل التهابات المعدة والقولون.

هناك دراسات تشير إلى أن تناوله بانتظام قد يساعد في حماية الكبد وتنشيط وظائفه.

لا يمكن إغفال فوائد زيت الزيتون للبشرة والشعر، فهو مرطب طبيعي، يساعد على تنعيم البشرة الجافة، ويستخدم في علاج التشققات والتهابات الجلد. كما يستخدم في العناية بالشعر، حيث يمنحه لمعانا ويقلل من التقصف والتساقط.

وتابعت، ان زيت الزيتون هو كنز طبيعي يجب أن يكون جزءًا أساسيا من النظام الغذائي اليومي، سواء من خلال تناوله مع الطعام أو استخدامه خارجيا. ولكن يفضل دائمًا اختيار زيت الزيتون البكر الممتاز للحصول على أقصى فائدة ممكنة، وتناوله بكميات معتدلة لتحقيق التوازن الصحي المطلوب.

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