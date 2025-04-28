فوائد زيت الزيتون، يقوي الذاكرة ويحمي من الزهايمر والسرطان

فوائد زيت الزيتون، زيت الزيتون من أنواع الزيوت الطبيعية التى لها شهرة واسعة على مستوى العالم وذلك لفوائده الصحية المهمة.

وفوائد زيت الزيتون، عديدة لقيمته الغذائية العالية فهو من الدهون الصحية التى ينصح باستخدامها فى الطهى، وله عشاق كثيرون ويحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن زيت الزيتون من أقدم وأهم الزيوت الطبيعية التي استخدمها الإنسان منذ آلاف السنين، وقد ذُكر في العديد من الكتب السماوية، نظرًا لقيمته الغذائية وفوائده الصحية المتعددة، ويتم استخراج زيت الزيتون من ثمار شجرة الزيتون المباركة، ويُعد جزء أساسي من أنظمة غذائية صحية مثل النظام الغذائي المتوسطي.

فوائد زيت الزيتون

فوائد زيت الزيتون للصحة

وأضاف السيد، أن من فوائد زيت الزيتون:-

يحتوي زيت الزيتون البكر الممتاز على نسبة عالية من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة، خاصة حمض الأوليك، الذي يشكل حوالي 70-80٪ من مكوناته، وقد أظهرت الدراسات أن هذه الدهون مفيدة للقلب وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

أثبتت الأبحاث أن تناول زيت الزيتون بانتظام يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، زرفع مستويات الكوليسترول الجيد.

يخفض ضغط الدم.

يحمى الأوعية الدموية من الالتهابات والأكسدة.

يُنصح بزيت الزيتون كجزء من نظام غذائي يهدف للوقاية من أمراض القلب والشرايين.

زيت الزيتون غني بمضادات الأكسدة الطبيعية مثل فيتامين E والبوليفينولات، والتي تحارب الجذور الحرة، وتقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري وأمراض الشيخوخة.

بفضل مركباته الفعالة مثل الأوليكانثال، يعمل زيت الزيتون كمضاد طبيعي للالتهابات، مماثل لتأثير بعض الأدوية المضادة للالتهاب مثل الإيبوبروفين، ولكن بشكل طبيعي وآمن.

تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لزيت الزيتون قد يُقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر، ويحسّن من القدرات الإدراكية والذاكرة بفضل محتواه من مضادات الأكسدة والدهون الصحية.

يساعد زيت الزيتون على تحسين وظائف الجهاز الهضمي من خلال تعزيز حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

تحسين امتصاص العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والمغنيسيوم.

حماية جدار المعدة من الالتهابات والقرحات.

يُستخدم زيت الزيتون موضعيًا للحفاظ على نضارة البشرة وترطيبها، كما يساعد على تقوية الشعر وحمايته من التقصف والجفاف بفضل خصائصه المغذية.

باحتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يساهم زيت الزيتون في دعم عمل الجهاز المناعي ومقاومة العدوى والأمراض

على الرغم من أن زيت الزيتون غني بالسعرات الحرارية، إلا أن استخدامه بكميات معتدلة يساعد على الشعور بالشبع لفترات أطول، مما يقلل من كميات الطعام المستهلكة ويساهم في التحكم بالوزن.

أظهرت دراسات أن تناول زيت الزيتون ضمن نظام غذائي صحي يمكن أن يحسن من حساسية الجسم للأنسولين، ويساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم.

نصائح لاستهلاك زيت الزيتون

وتابع، يُفضل استخدام زيت الزيتون البكر الممتاز غير المكرر للحصول على أقصى استفادة، ويُستحسن إضافته إلى الأطعمة الباردة مثل السلطات أو إضافته بعد الطهي بدلًا من استخدامه في القلي بدرجات حرارة عالية.د، ويُخزن زيت الزيتون في مكان مظلم وبارد للحفاظ على جودته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.