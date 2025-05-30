طريقة عمل مربى المشمش، لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل مربى المشمش، مربى المشمش من أنواع المربى الشهيرة واللذيذة التي لها مذاق مميز وعشاق كثيرون ويمكن استخدامها في عمل الحلوى المنزلية.

وطريقة عمل مربى المشمش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وفي موسم المشمش تتفنن ربات البيوت في طرق تحضيرها في المنزل بدلًا من شرائها جاهزة.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل مربى المشمش.

مكونات عمل مربى المشمش:

1 كيلو جرام من المشمش الناضج (مغسول ومزال النواة)

800 جرام من السكر.

عصير نصف ليمونة.

نصف كوب ماء (اختياري).

طريقة عمل مربى المشمش:

يغسل المشمش جيدا ثم يقطع إلى أنصاف ويزال النوى.

يمكن تقطيعه إلى قطع صغيرة حسب الرغبة.

في وعاء كبير، يخلط المشمش مع السكر ويترك لمدة 4 إلى 6 ساعات (أو طوال الليل) حتى يخرج العصير من المشمش ويذوب السكر جزئيا.

يوضع الخليط على نار متوسطة.

يضاف عصير الليمون (يساعد على حفظ المربى ومنع التسكر).

يترك الخليط ليغلي مع التقليب المستمر وإزالة الرغوة التي تظهر على السطح.

تطهى المربى حتى يصبح القوام كثيفا (عادة ما يستغرق 30–45 دقيقة).

لا تترك حتى تجف تماما لأن المربى ستتماسك أكثر بعد أن تبرد.

تسكب المربى وهي ساخنة في برطمانات زجاجية معقمة.

تغلق بإحكام وتقلب البرطمانات رأسا على عقب لمدة 10 دقائق لتعقيم الغطاء.

تحفظ في مكان بارد وجاف، ويفضل وضعها في الثلاجة بعد الفتح.

يمكن إضافة قطعة صغيرة من الفانيليا أو القرفة لإضفاء نكهة مميزة.

استخدام مشمش ناضج وحلو يزيد من طعم المربى وجودتها.

طريقة عمل مربى المشمش

فوائد المشمش للصحة

المشمش كنز طبيعي له فوائد عظيمة تدفع لتناوله، ومن هذه الفوائد التالي:

يعتبر المشمش مصدر جيد لفيتامين A والبيتا كاروتين، وهما عنصران ضروريان للحفاظ على صحة العين والوقاية من أمراض مثل الضمور البقعي والعشى الليلي.

يحتوي المشمش على مضادات أكسدة مثل البوليفينولات، وفيتامين C، وهذه المركبات تحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

بفضل محتواه من فيتامين C وE، يساهم المشمش في حماية البشرة من الشيخوخة المبكرة، ويعزز من نضارتها ومرونتها، كما يستخدم زيت المشمش في العديد من مستحضرات التجميل لترطيب البشرة.

المشمش غني بالألياف التي تساعد على تعزيز حركة الأمعاء ومنع الإمساك، كما تعمل على تحسين الهضم وتنظيم عملية الإخراج.

يحتوي المشمش على البوتاسيوم الذي يساعد على تنظيم ضغط الدم، كما أن الألياف تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الضار، مما يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

بفضل غناه بفيتامين C، يعمل المشمش على تعزيز مناعة الجسم ومساعدته في مقاومة العدوى والالتهابات.

المشمش المجفف على وجه الخصوص يحتوي على نسبة جيدة من الحديد، ما يجعله غذاء مثالي لمن يعانون من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

نسبة الماء العالية في المشمش الطازج تجعله وسيلة طبيعية جيدة لترطيب الجسم، خاصة في فصل الصيف.

المشمش المجفف هو شكل مركز من الفاكهة، ويحتفظ بمعظم فوائده، لكنه يحتوي على كمية أعلى من السكر والسعرات الحرارية، لذا يجب تناوله باعتدال.

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