قبل إعلان التعاقد مع بن رمضان، صفقات الأهلي حتى الآن

يستعد النادي الأهلي لإعلان التعاقد مع محمد علي بن رمضان لاعب فرينكافورسي المجرى عبر منصاته الرسمية خلال الساعات المقبلة، تمهيدا للمشاركة اليوم في مران الأهلي الجماعي للمرة الأولى.

وقبل إعلان الأهلي عن صفقة بن رمضان تستعرض فيتو لكم صفقات الأهلي حتى الآن.

صفقات الأهلي حتى الآن

وكان النادي الأهلي تعاقد مع حمدي فتحي لمدة شهر لدعم الفريق خلال منافسات كأس العالم للأندية، بالإضافة إلي التعاقد مع محمود تريزيجيه لمدة خمس سنوات، ومؤخرا أعلن التعاقد مع الحارس محمد سيحا.

يخوض الأهلي مباراة باتشوكا الودية يوم 8 يونيو الجاري، استعدادًا للمشاركة في كأس العالم للأندية التى سيخوض فيها بطل مصر ارتباطات قوية للغاية، حيث تقام المباراة في الثانية عشرة منتصف ليل يوم 8 يونيو الجاري بولاية ميامي.

موعد سفر الأهلي إلى أمريكا

ويستعد النادي الأهلي للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 4 يونيو الجاري لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية بعد التتويج ببطولة الدوري المصري.

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