سقوط 12 متهمًا وأسلحة ومخدرات بـ 3 ملايين جنيه بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة في توجيه عدة ضربات نوعية لتجارة المخدرات والخارجين عن القانون أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر بنطاق محافظة القاهرة.

حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بالقاهرة

واسفرت الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وأسلحة نارية وذخائر وهي كالتالي:



ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة السلام ثان، بحوزته 4 كيلوجرامات من مخدر الأستروكس، وبندقية آلية، وبندقية خرطوش.

وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة بدر، بحوزتهما 4 كيلوجرامات من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزته 3 كيلوجرامات من مخدر الأستروكس، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وفي قسم شرطة الساحل تم ضبط عنصر إجرامي بحوزته 4000 قرص مخدر.

وضبط عنصرين إجراميين بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزتهما أكثر من كيلوجرام من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة حلوان، بحوزته 13 كيلوجراما من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

وفي قسم شرطة الظاهر، تم ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم كمية من مخدر الهيروين.

وتم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة دار السلام، بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وعدد من الأقراص المخدرة، وسلاح أبيض.



وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 3 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك استمرارًا لجهود وزارة الداخلية الحاسمة في تطهير الشارع من مروجي السموم وإنفاذ القانون بكل حزم.

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