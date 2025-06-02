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أخبار مصر

رئيس حي شرق مدينة نصر يكشف سبب غلق محل "بوظة وبراد"

اللواء أحمد جودة،
اللواء أحمد جودة، فيتو

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حى شرق مدينة نصر، أنه تم غلق وتشميع محل "بوظة وبراد" بسبب إدارته بدون ترخيص، لافتا إلى أن بعد واقعة اعتداء موظف على سيدة تم مراجعة التراخيص، وعند التأكد من عدم وجودها تم الغلق والتشميع.

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وأضاف رئيس حى شرق مدينة نصر  لفيتو،  أن الغلق جاء كإجراء قانوني يتم اتخاذه مع أى محل مخالف، أما واقعة الاعتداء فليس من اختصاص الحى، مشيرا إلى أنه يوميا  يتم شن حملات  لغلق أى محل غير مرخص وليس فقط "بوظة وبراد".

وأوضح أنه مع تقنين إجراءاتهم سيتم فتح المحل.

وأغلقت أجهزة حى شرق مدينة نصر محل بوظة وبراد عقب واقعة تعدى موظف فلسطيني على سيدة ورفع سكينة عليها بسبب طلبها برفع الحواجز الحديدية أمام المحل حتى يتسنى بها ركن سياراتها.

وأعلنت إدارة المحل اعتذارها للسيدة موضحة أنه تم التصالح معها، مع توجيه الشكر لوزارة الداخلية.

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اللواء احمد جودة حى شرق مدينة نصر شرق مدينة نصر مراجعة التراخيص مدينة نصر وزارة الداخلية

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