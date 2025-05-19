الإثنين 19 مايو 2025
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غلق مطعم شهير خلال حملة مكبرة بكورنيش الإسكندرية (صور)

غلق مطعم شهير بالإسكندرية،
غلق مطعم شهير بالإسكندرية، فيتو

 أغلق حي الجمرك بالإسكندرية مدعوم بالأجهزة التنفيذية والأمنية في حي الجمرك  الإسكندرية، مطعمًا شهيرًا وإزالة لافتة ضخمة لمحل للأيس كريم شهير بكورنيش بحري  بمنطقة ميدان المساجد، بالشمع للمخالفة والتراخيص.

وقادت الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لتنفيذ قرارات إزالة بدون ترخيص بطريق كورنيش بحري بنطاق حي الجمرك، قام المطعم الشهير بغلق أبوابه على رواد المطعم.

وتبين استغاثة رواد المطعم الشهير من داخل المطعم والطرق على أبوابه للخروج بعد أن احتجازهم من قبل العاملين حتى انتهاء أعمال الحملات، وعقب ذلك قامت قوة أمنية بفتح الأبواب وإخراج رواد المطعم، وتبين قيام العاملين بالمطعم بغلق الأبواب بسبب عدم تواجد مستندات التراخيص الخاصة بالمطعم، وتحرر محضر بالواقعة وتم غلق وتشميع المطعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 إزالة لافتة ضخمة 

 فيما قامت الحملة بإزالة لافتة ضخمة  لمحل أيس كريم شهير لعدم وجود  التراخيص اللازمة لها، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله. 

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اخبار حى الجمرك حي الجمرك غلق مطعم شهير ميدان المساجد بالإسكندرية

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