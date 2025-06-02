الإثنين 02 يونيو 2025
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محافظات

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة "100 مليون شجرة" ببورسعيد (صور)

تدشين مبادرة 100
تدشين مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو

 دشن حي الضواحي بمحافظة بورسعيد المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، والتي تسعى لخلق بيئة أكثر خضرة ونقاءً بحي الضواحي، في مشهد يعكس التزام الدولة بتحقيق الاستدامة البيئية، وذلك في إطار توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، بشأن تفعيل المبادرة الرئاسية السالف ذكرها.

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو 
تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو 

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد 
 أشرف على تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بحي الضواحي ببورسعيد شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي، وبالتعاون بين إدارة الحدائق العامة بمحافظة بورسعيد وجهاز شئون البيئة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وقد شهد الفعاليات حضور ميداني لكل من مدير  الحدائق العامة بالمحافظة، والمشرف العام على الحدائق بحي الضواحي،  وإدارة الحدائق بالحي.

 

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو
تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو

باكورة العمل من حديقة الطفل بالضواحي

 وبالفعل تم البدء في زراعة عدد من الأشجار بالشوارع والميادين الرئيسية، مع خطة توزيع ممنهجة تشمل مختلف قطاعات الحي وشهدت حديقة مكتبة الطفل بالضواحى باكورة الأعمال من زراعة للاشجار.

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو
تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو

المبادره تسعى لزيادة المسطحات الخضراء
 ومن جانبهما أكدت شيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي ببورسعيد أن المبادرة تأتي في سياق توجه الدولة لزيادة المسطحات الخضراء، وتحسين جودة البيئة المحيطة بالمواطنين، وتعزيز الوعي البيئي لديهم، مشيرة إلى أن أعمال الزراعة ستتواصل خلال الفترة المقبلة لتشمل أكبر عدد ممكن من المواقع الحيوية داخل الحي.

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو
تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو


جدير بالذكر أنه تعد المبادرة الرئاسية "١٠٠ مليون شجرة" إحدى المبادرات الوطنية الطموحة التي تستهدف دعم الاستدامة البيئية، وذلك وفقًا لاستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، والتي تضع البيئة كأحد محاورها الأساسية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة.

تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو
تدشين المرحلة الثالثة من مبادرة 100 مليون شجره بضواحي بورسعيد، فيتو

 

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