الأربعاء 30 أبريل 2025
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محافظات

استكمال أعمال التشجير في دمياط ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

زراعة 2000 شجرة جديدة
زراعة 2000 شجرة جديدة بمدن ومراكز دمياط


 

تواصل محافظة دمياط جهودها نحو تعزيز الغطاء الأخضر وتحسين جودة الهواء، حيث شهدت مدن ومراكز المحافظة اليوم استكمال أعمال زراعة الأشجار، بإجمالي 2000 شجرة، مقدمة من جهاز شؤون البيئة، وذلك في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية الطموحة "100 مليون شجرة"، 

وكان الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، قد دشن المرحلة الجديدة من أعمال التشجير، أمس، بزراعة عدد من الأشجار بمدينتي دمياط ورأس البر، بمشاركة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ، وتحت إشراف لجنة الإصحاح البيئي.

زراعة 2000 شجرة جديدة بمدن ومراكز دمياط 
زراعة 2000 شجرة جديدة بمدن ومراكز دمياط 

 

 

توزيع متوازن للأشجار على مختلف المناطق

وشملت أعمال الزراعة اليوم مناطق متعددة، منها: دمياط، فارسكور، كفر سعد، الزرقا، ورأس البر، ضمن خطة متكاملة لتوزيع الأشجار على جميع الوحدات المحلية، بالتنسيق مع رؤسائها، وتحت متابعة دقيقة من إدارة البيئة بديوان عام المحافظة.

خطوة بيئية مهمة لمواجهة التغيرات المناخية

تهدف هذه التحركات إلى تحقيق مستهدفات المبادرة الرئاسية، من خلال التوسع في المساحات الخضراء، وتقليل معدلات التلوث، وتحسين جودة الهواء، في ظل التحديات المناخية المتزايدة، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز الصحة العامة ورفع كفاءة الحياة البيئية داخل المحافظة.

مبادرة وطنية لرؤية بيئية مستدامة

وتُعد مبادرة "100 مليون شجرة" واحدة من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقتها الدولة المصرية لتحقيق التنمية البيئية المستدامة، من خلال زراعة ملايين الأشجار في الشوارع، والمناطق العامة، ومحيط المدارس والمنشآت، في خطوة استراتيجية تستهدف خلق بيئة نظيفة وآمنة للأجيال القادمة.

 

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