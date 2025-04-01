حملات مكثفة لتجميل المسطحات الخضراء والميادين بالإسماعيلية (صور)

يواصل جهاز التطوير والتجميل، في محافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع حي ثالث في مدينة الإسماعيلية، رفع كفاءة الجزيرة الوسطى بالشيخ زايد، ابتداءً من ميدان الشيخ زايد وأمام ديوان عام المحافظة الجديد، حتى الجزيرة الوسطى أمام التأمينات الاجتماعية.

تقسيم فرق العمل إلى ورديات متساوية

وأوضحت تغريد أبو السعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات ورئيس جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أنه تم تقسيم فِرق العمل إلى ورديات متتالية على مدار اليوم؛ لضمان إتمام الأعمال على أكمل وجه.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

تكثيف أعمال تقليم المسطحات الخضراء

وأضافت رئيس جهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، أن الأعمال شملت قص وتهذيب المسطحات الخضراء وتقليم أشجار الفيكس وتنظيف نخيل البلتشارد، ورفع جميع المخلفات حفاظًا على الوجه الجمالي والحضاري للمكان.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

تكثيف أعمال رفع المخلفات

وعلى جانب آخر، تم رفع جميع المخلفات من مدخل الإسماعيلية القاهرة الصحراوي وقص وتهذيب المسطحات الخضراء وتهذيب أشجار الفيكس بتلك المنطقة.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

ويأتي ذلك في ضوء الاحتفال بعيد الفطر المبارك وكثرة الوافدين إلى المحافظة، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

جانب من أعمال التجميل، فيتو

جانب من أعمال التجميل، فيتو

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