الثلاثاء 07 يناير 2025
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أخبار مصر

بدء تشجير الطريق الدائري بالقاهرة الكبرى ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

تشجير الطريق الدائرى،
تشجير الطريق الدائرى، فيتو
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أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  عن بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بالتنسيق مع محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

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وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم اختيار عدة مواقع رئيسية على الطريق شملت كل النطاقات الصالحة للتشجير على الطريق الدائرى والمحاور الرئيسية بنطاق إقليم القاهرة الكبرى.

منال عوض: المبادرة تهدف لتحسين جودة الحياة

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنّ المبادرة تسعى لتحسين جودة الحياة والبيئة وتعزيز الشراكة المجتمعية وتطبيق معايير مستدامة للحفاظ على الأشجار وصيانتها والاستفادة من مياه الصرف المعالجة فى ري الأشجار وتنقية الهواء وانخفاض درجات الحرارة.

وأشارت إلى أنه سيتم مراعاة الشكل الجمالي والبيئة البصرية للأماكن المقرر تشجيرها وكذا أصناف الزراعات المُختارة والتوزيع المتناسق لها بما يعكس مظهرًا حضاريًا للطريق الدائري وذلك بالتنسيق مع وزارات البيئة والإسكان والمرافق والزراعة والمحافظات الثلاث.

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